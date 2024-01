Inverno magico all’Hotel Chalet Mirabell di Avelengo

La montagna d’inverno regala qualcosa di magico. Nell’aria si respira una piacevole sensazione di tranquillità, di equilibrio, di pace interiore. I sentieri nella neve invitano a passeggiare in un’atmosfera quasi onirica, attraversando paesaggi che sembrano uscire da una favola. Le piste da sci sono perfettamente battute e pronte ad accogliere sciatori e snowboarders. All’Hotel Chalet Mirabell di Avelengo c’è la neve che ha dipinto di bianco il bosco tutto intorno, il grande camino nella hall del resort è già acceso. Non c’è nulla di meglio di una fuga dalla città per trascorrere un weekend – o una settimana – di divertimento sugli sci e di assoluto relax nelle meravigliosa spa dell’hotel.

A 1600 metri, affacciato sulle piste di Merano 2000, il Mirabell offre un’experience esclusiva di ski in – ski out. Se volete essere i primi a lasciare le vostre tracce sulla neve questo è il posto ideale. 40 km di piste innevate con splendida vista sul gruppo dell’Ortles e sulle Dolomiti, uno snowpark per snowboarder e freestyler, divertimento assicurato sulle montagne russe con l’Alpin Bob (1,1 km nel bosco tra curve, dossi e looping), funpark invernale e parco giochi all’aperto per la gioia dei più piccoli, un anello per lo sci di fondo di 3 km e diversi percorsi per escursioni con le ciaspole e nordic walking.

Tutto a poca distanza dall’hotel che tra i tanti i “servizi neve” – per esempio deposito sci e scarponi, sconti su noleggio attrezzatura – mette a disposizione uno ski shuttle privato e gratuito per raggiungere gli impianti in pochissimi minuti. Tolti gli scarponi è ora di regalarsi un meritato relax nei 6.000 mq di spa, adults only, dove ci si può perdere nella grande piscina indoor/outdoor (31 metri) dal design elegante, scegliere tra docce emozionali e aromatiche, bagno turco alle erbe, bagno di vapore con acqua salina e saune panoramiche (bio e finlandese), rigenerarsi nella vasca rinfrescante, nella fontana di ghiaccio, nella Ice Pool panoramica o nell’infinity pool di 25 metri, provare il rito dell’Aufguss in sauna, il cinema con sdraio a infrarossi, o indugiare nella whirlpool esterna e nell’outdoor lounge con caminetto e vista mozzafiato sulle montagne.

Nell’area beauty poi, una vastissima scelta di trattamenti viso e corpo eseguiti da un team di professioniste (dai soin speciali visage agli impacchi, ai bagni e ai massaggi total body che sfruttano le proprietà dei prodotti di montagna – miele, fieno, erbe alpine, mele, uva, oli essenziali, arnica, pino – per detossinare, purificare, modellare, sciogliere le tensioni e alleviare i dolori) e programmi wellness & beauty personalizzati per lei e per lui (ma anche “di coppia”) per lasciarsi coccolare e ritrovare l’armonia interiore, il sorriso e la forma fisica. Inoltre, programmi giornalieri body&mind e fitness&active con il personal trainer, tra yoga, pilates, aqua gym, body toning e molto altro.

Non ha nulla a che vedere con il bagno turco o la sauna finlandese ma l’effetto detox è comunque assicurato. Se non avete mai provato la “banya” siberiana questa è l’occasione giusta.

All’Hotel Chalet Mirabell è possibile vivere questa esperienza insolita di antica tradizione russa e sfruttarne tutti i benefici anche una volta tornati a casa. La banya siberiana altro non è che un bagno di vapore (molto caldo) durante il quale il corpo viene “massaggiato” (con molta energia) con rami di foglie secche di betulla o eucalipto (che servono anche per aromatizzare l’ambiente e intensificare il calore e il vapore) seguito da una rigenerante doccia fredda (in Russia ci si tuffa nella neve!). Due volte la settimana i maestri infusionisti Tamara e Florian offrono agli ospiti la possibilità di provare questa nuova e rigenerante wellness experience.

E per un soggiorno davvero esclusivo basta prenotare la Villa Premium Forest: oltre 300 mq con accesso privato al bosco, piscina privata 9×4 mt (riscaldata per l’inverno) con zone idromassaggio, aree relax con lettini prendisole, zone pranzo e lounge all’aperto con postazione barbecue, sauna finlandese privata “Black Edition” con funzione a infrarossi, zona fitness (esterna e interna), grande living con caminetto e cantinetta con una selezione di champagne e vini locali, e la possibilità di avere uno chef privato.

Piccoli ospiti, grandi emozioni: all’Hotel Chalet Mirabell la vacanza è per tutta la famiglia. Sono tanti infatti gli spazi e le attenzioni riservate ai più piccini: anzitutto un kids club favoloso con una nuova area gioco per i bambini a partire dai 3 anni – con assistenza e intrattenimento – e una chillout lounge con giochi interattivi per i ragazzi; poi, un grande campetto multifunzione fun court per calcio e altro; una sala cinema di 50 mq con grande schermo e Dolby Surround System; infine, una family spa dedicata appunto alle famiglie con baby e kidspool con scivoli e onde per momenti di divertimento assicurato. E non mancano ovviamente le esperienze outdoor: sci (skipass gratuito fino agli 8 anni), equitazione, escursioni e fantastiche passeggiate con i lama.