Aveda Celebra il Suo Terzo Anniversario Vegan per un mondo più sostenibile

Aveda, icona di responsabilità ambientale e di impegno cruelty-free sin dalla sua nascita nel 1978, festeggia con orgoglio il terzo anniversario della sua transizione al 100% vegan, consolidando la sua partnership con Veganuary, il movimento globale no-profit.

In Aveda nel 2021 è stato inaugurato un capitolo rivoluzionario: tutti i prodotti per la cura del corpo e dei capelli, il colore, il makeup e gli aromi sono diventati 100% vegan – ora e per sempre.

Essere 100% vegan rappresenta un pilastro fondamentale nel percorso di Aveda verso la sostenibilità. Fin dalla firma sui Principi Ceres nel lontano 1989, un atto che ha spinto i giganti del settore a confrontarsi con la realtà del cambiamento climatico e della sostenibilità, Aveda ha sempre dimostrato una visione all’avanguardia e un impegno tangibile per l’ambiente.

Per Aveda la sostenibilità non è solo una questione di materiali; è una mentalità, un’etica incarnata che si riflette anche nella sua sede centrale a Blaine, Minnesota. Qui, vere e proprie comunità di api prosperano su terreni dedicati, mentre l’edificio principale attinge esclusivamente a fonti energetiche rinnovabili, come l’eolico e il solare, dimostrando un impegno concreto verso la riduzione dell’impronta ambientale.

Le formule ad alta performance e 100% vegan rappresentano, inoltre, il cuore della missione di Aveda. Eliminare la cera d’api e il miele, sebbene usati in pochi prodotti, è stata una sfida che ha richiesto ingegno e creatività. Grazie a infinite revisioni, le iconiche formule di Aveda si sono reinventate dimostrando il potere indiscutibile della tecnologia vegan, escludendo qualsiasi ingrediente di origine animale, e mantenendo al contempo l’alta performance dei prodotti iconici come botanical repair™, nutriplenish™e invati advanced™.

Innovazione, dedizione e responsabilità guidano Aveda verso un futuro in cui natura e prestazioni coesistono armoniosamente, creando un lascito non solo per il pianeta, ma per tutti coloro che lo abitano.

Il brand, inoltre, ha ottenuto nel 2022 la certificazione Leaping Bunny, confermando il suo impegno a essere un’azienda trasparente e cruelty-free. Questa certificazione è il risultato di una revisione rigorosa che garantisce che tutti i prodotti, le materie prime e gli ingredienti di Aveda non siano testati sugli animali in nessuna fase dello sviluppo o della produzione. Né lo fanno i suoi fornitori o produttori.

Il marchio ha costantemente innovato i criteri di responsabilità ambientale nel settore della bellezza per decenni, focalizzandosi su sei principali ambiti: bellezza sicura, responsabilità nella scelta delle fonti, packaging eco-sostenibile, formule cruelty-free e vegane, produzione attenta al pianeta e contributi alla protezione e all’accesso all’acqua pulita per le comunità di approvvigionamento di Aveda e in tutto il mondo.

Un grande traguardo e riconoscimento per tali alti standard di responsabilità, mantenuti sin dalla sua nascita, è stata la certificazione come BCorp™arrivata nel 2023, che ha sancito l’appartenenza di Aveda ad una comunità globale di leader che utilizza il business come elemento per il bene comune.