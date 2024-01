L’Art Glass Venini in scena a Milano Home

Eccellenza dell’arte vetraria italiana, VENINI prende parte a Milano Home, la prima edizione dell’appuntamento tutto incentrato sul mondo dell’abitare e dell’home décor in programma dall’11 al 14 gennaio 2024 presso gli spazi di Fiera Milano. Attraverso la presentazione di idee, tendenze e prodotti che si contraddistinguono per design, ricerca, personalizzazione e sostenibilità, l’evento vuole dare risalto alla manifattura Made in Italy ed europea per promuovere un mercato in continua evoluzione.

VENINI partecipa a Milano Home nel padiglione 2P, all’interno del percorso espositivo Manifatture in Scena, un progetto tematico – culturale, curato dall’Architetto Ulderico Lepreri, che riunisce i brand più rappresentativi nei settori della porcellana, dell’argento, dei cristalli e del vetro narrandone la nascita e lo sviluppo nel tempo.

Portavoce di una tradizione millenaria fatta di gesti, segreti e magia, VENINI è custode di un prezioso savoir-faire dal valore artigianale unico e irripetibile che viene raccontato all’interno dello stand del brand attraverso prodotti d’autore. Creazioni capaci di mettere non solo in luce il patrimonio storico dell’azienda ma di mostrarne la continua evoluzione grazie ad un connubio unico tra creatività e innovazione, fil rouge che lega passato e presente.

Cuore dell’esposizione che celebra l’art de la table, un grande tavolo, posto al centro dello stand, elegantemente apparecchiato. Le creazioni del brand, come dodici ideali commensali, animano la composizione facendosi rappresentazione degli elementi che caratterizzano da sempre VENINI: design, creatività, arte, colore, luce, artigianalità e cura del dettaglio.

Un altro appuntamento imperdibile per scoprire l’eccellenza dell’artigianalità VENINI e lasciarsi incantare dalle sue creazioni uniche.