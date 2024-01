Better Dreaming, i nuovi letti di Twils

Twils è un brand con solide radici in un territorio produttivo eccezionale, che da sempre raccoglie un’eredità manifatturiera unica, preziosa, in continua evoluzione. Better Dreaming – il nuovo catalogo dedicato al mondo dei letto – è la loro volontà di superare i confini e confrontarsi con il mercato estero, con uno stile internazionale, definito, cosmopolita.

Il nuovo catalogo arricchisce la proposta di letti con diverse new entry oltre a nuovi dettagli su letti già esistenti, con uno sguardo sempre attento alla durata dei prodotti e la qualità dei materiali utilizzati. Un catalogo sempre più ricco e variegato, curato nei minimi dettagli: tanti modelli, che rispondono a diverse esigenze di comfort e di stile.

Ph credit: Max Rommel

“Dormo poco ma ovunque: su qualsiasi mezzo in movimento, in ogni luogo del mondo, in montagna come al mare. Il letto di casa è un luogo in cui penso al futuro, che per mia natura vedo sempre meraviglioso. Better Dreaming per me significa davvero lo spazio del sogno, della visione. E coordinare una collezione di letti con questo nome non può che rimandare il mio pensiero a una serie di oggetti dove chiunque, in qualsiasi luogo, possa sognare sempre meglio.” Matteo Ragni, Art Director.