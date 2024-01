Bond Street: la Collezione di gioielli di Alviero Martini 1A Classe

Alviero Martini 1A Classe presenta la collezione di gioielli Bond Street che ha come protagonista una catena groumette accompagnata dal monogramma 1C che cattura lo sguardo con eleganza.

Il focus sul tema del viaggio che identifica il brand e ne ispira i titoli delle collezioni conduce in Inghilterra, nell’esclusiva Bond Street di Londra. La via del lusso ispira la collezione che coniuga le due nature londinesi, una tradizionale e una assolutamente moderna. I gioielli di questa linea incarnano la raffinatezza e l’eleganza del quartiere e la modernità della città.

I gioielli della collezione Bond Street – collane, orecchini, bracciali e un anello – sono realizzati in acciaio con cristalli e sono disponibili nella versione acciaio e acciaio dorato.

Le quattro collane della collezione sono composte di catene groumette di diversi spessori che le rendono adatte a più occasioni e stili, montate singole o doppie sono intervallate dall’elegante logo 1C decorato con cristalli o semplice racchiuso in un raffinato cerchio. Nella versione in acciaio o acciaio dorato sono lunghe 40 cm con chiusura personalizzata e regolabile (49 euro).

Il bracciale della collezione Bond Street Alviero Martini 1A Classe avvolge con eleganza tutti i polsi grazie alla catena groumette ornata al centro dal monogramma 1C racchiuso in un cerchio. Il bracciale è disponibile in due versioni: acciaio con cristalli che impreziosiscono il logo oppure interamente dorato, è lungo 16 cm e dotato di chiusura personalizzata regolabile (39 euro).

L’anello chevalier in acciaio è disponibile in tre misure (14, 16, 18) ed è caratterizzato dal logo 1C, impreziosito da cristalli, posto al centro (39 euro).

Gli orecchini dal design moderno ed elegante si declinano in due versioni. Il primo modello stud rappresenta il logo in acciaio dorato (29 euro), il secondo in acciaio è pendente, composto di una catena che culmina nell’iconico monogramma con cristalli (39 euro).