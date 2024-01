Gli scatti di Giulia Mangione in mostra alla Triennale di Milano

Dal 17 gennaio al 18 febbraio 2024 Triennale Milano presenta la mostra Giulia Mangione. The Fall, a cura di Ilaria Campioli e Daniele De Luigi. Il lavoro di Giulia Mangione ha vinto la scorsa edizione di Giovane Fotografia Italiana | Premio Luigi Ghirri nell’ambito del festival Fotografia Europea di Reggio Emilia e, grazie alla partnership tra Comune di Reggio Emilia e Triennale Milano, viene ora esposto in Triennale.

Il progetto vincitore della decima edizione di Giovane Fotografia Italiana | Premio Luigi Ghirri, intitolato The Fall, riunisce una serie di fotografie che guardano ai numerosi miti e credenze attorno al tema dell’Apocalisse e alla fine del mondo. Giulia Mangione riflette su come l’appartenenza a una comunità o a un culto religioso possa far sentire le persone più sicure e protette da ciò che temono possa accadere.

Da La Palma nelle Isole Canarie, agli Stati Uniti e all’isola greca di Patmos, dove è stato scritto il Libro dell’Apocalisse; Mangione indaga come la società si prepara ad affrontare eventi potenzialmente catastrofici. Negli oltre 8000 chilometri percorsi negli Stati Uniti, Giulia Mangione è andata alla ricerca di survivalisti, preppers, membri di culti religiosi e persone che abitano nei bunker. Ogni visita è documentata da una serie di ritratti fotografici accompagnati da un racconto costruito con interviste, registrazioni sul campo, appunti di viaggio.

Giovane Fotografia Italiana | Premio Luigi Ghirri è un progetto promosso dal Comune di Reggio Emilia, di cui Triennale Milano è partner dal 2022, dedicato alla scoperta e valorizzazione di talenti emergenti della fotografia in Italia. Quest’anno il Premio Luigi Ghirri è stato assegnato a Giulia Mangione “per la solidità della ricerca, per la qualità fotografica del lavoro, e per aver indagato il tema dell’appartenenza in relazione al sentimento della fine”. Il suo lavoro è stato presentato ad aprile 2023 all’interno della mostra Appartenenza, a Palazzo dei Musei di Reggio Emilia, nell’ambito della manifestazione Fotografia Europea.