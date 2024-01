Chantecler rinnova la propria presenza a VicenzaOro

Capri 1944. Mentre il mondo intero attende di voltare pagina, una campana interpreta quel sentimento e la speranza di un nuovo futuro. Pietro Capuano, fondatore di Chantecler, affida alla sua campana un messaggio di pace e amicizia tra i popoli, offrendola simbolicamente in dono al presidente americano Roosevelt.

Attingendo alle leggende capresi, vengono impressi nel bronzo alti valori, auspici e significati positivi. Da quel giorno, la Campana è diventata l’elemento più riconoscibile e simbolico dell’identità di Chantecler. Attraverso il tempo ne ha riassunto l’avventura creativa, trasformandosi in un oggetto della bellezza, del desiderio e della fortuna. Il gioioso tintinnio della Campanella, declinato in mille modi, rasserena e illumina, abbracciando tutte le culture della terra. Nel 2024 Chantecler ne celebra l’ottantesimo anniversario con l’Anno della Campana.

Tante le sorprese. La Campanella trova ulteriori occasioni di narrazione e spunti tematici. Recita da protagonista nella gioielleria, dando vita a un mosaico di forme, colori e materiali inediti.

La Campanella Capriness è dedicata a Capri, luogo dove la storia si confonde con il mito, la cui bellezza e radici ancestrali sono fonte d’inesauribile ispirazione. Capriness ne esalta l’identità marina con un pattern a righe in smalto e pietre preziose.

L’Anno della Campana rivoluziona la collezione Et Voilà. Le Campanelle in argento si arricchiscono di una nuova e divertente dimensione cromatica per raccontare un’avventura diversa e festeggiare 80 anni di storia, creatività e passione. Una tavolozza brillante che si snoda tra il cristallo di rocca, l’avvolgente tonalità del topazio e l’iridescenza del quarzo rosa confetto.

Enchanté

Forme fluide e arrotondate caratterizzano le tre nuove parure presentate a VicenzaOro. Segni archetipi e dinamiche senza tempo, evocazione, simbolo e astrazione. Pietre traslucide, lapislazzuli, malachite e moonstone con una vibrazione di luce interna e misteriosa, sono incastonate in oro giallo e rosa satinato e sabbiato. L’incassatura e la struttura dell’anello e degli orecchini seguono e assecondano la pietra senza stacchi o spigoli di sorta.

Joyful

I nuovi modelli si vestono di full pavé. Ispirazione haute couture, la gioiosa e sofisticata eleganza degli anni ’50. I nuovi modelli si vestono di full pavé di diamanti o presentano un delicato serti di zaffiri rosa dégradé abbinato all’energia degli zaffiri buganvillea. Orecchini ciondoli e anello: la versione pavé si miscela naturalmente con quella in pietre dure, creando accostamenti inattesi e molteplici occasioni di indosso. Una veste rinnovata e ancora più preziosa, che completa e arricchisce la collezione Joyful, giocando su possibilità, rifrazioni e riflessi davvero magici.