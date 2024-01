Giorgetti fa il suo ingresso nel prestigioso 108 Leonard a New York

L’eleganza e la qualità Giorgetti entrano nel prestigioso edificio 108 Leonard a TriBeCa, uno dei più sofisticati quartieri newyorkesi, con il progetto degli studi Beyer Blinder Belle e Jeffrey Beers International.

Originariamente progettato dagli architetti di Gilded Age McKim, Mead & White nel 1898, come sede della New York Life Insurance Company, Leonard 108 è stato riconvertito nel 2018 a scopo residenziale per accogliere 160 lussuosi appartamenti.

Un edificio ricco di fascino nel quale gli studi di progettazione sono intervenuti senza tradire l’identità originale e rispettandone gli elementi caratterizzanti come la facciata in stile rinascimentale italiano, parte del Registro Nazionale dei Luoghi Storici degli Stati Uniti, la monumentale scala in marmo, la balaustra nell’atrio e una sala in marmo che un tempo era utilizzata dai clienti VIP di New York Life.

Un capolavoro architettonico, in cui la maestosità ornamentale e il patrimonio storico incontrano il design contemporaneo di Giorgetti scelto da Beyer Blinder Belle e Jeffrey Beers International per arredare le zone comuni.

In un perfetto dialogo con l’architettura originale, i prodotti Giorgetti, da catalogo e customizzati, si inseriscono negli oltre 2.000 metri quadrati di spazi amenity che includono una media room, una sala giochi, la sbalorditiva sala d’attesa “Marble Room”, una sala da pranzo privata con cantina, un centro fitness e un’area giochi per bambini a tema Alice nel Paese delle Meraviglie.

“Sia 108 Leonard che Giorgetti hanno una tradizione condivisa di eredità, artigianato, lusso e lifestyle“, afferma Moreno Vitaloni, CEO di Giorgetti Usa. “Abbiamo puntato a un’estrema raffinatezza, come dimostra l’accurata selezione di tessuti e materiali, e all’alto livello di personalizzazione che abbiamo apportato al progetto”.

Tra i prodotti scelti, spiccano il divano modulare Skyline di Carlo Colombo, un’architettura domestica che caratterizza lo spazio adattandosi ad ogni esigenza, con i pouf Topaze e le poltrone Janet dalle linee morbide e avolgenti.

Poi il tavolo Bigwig da 4,50 metri nella versione in noce canaletto, un progetto di grande forza stilistica la cui presenza assume tratti scultorei, con le poltroncine Margot dalle forme lineari e decise.

Caratterizza la sala giochi il calcetto 90° Minuto rivestito in cuoio chiaro mentre i divani Drive con le poltrone Opus donano un tocco di raffinatezza unico alla Marble Room.