Sisley-Paris presenta due nuove nuance di Le Phyto Rouge

Sisley Paris arricchisce la gamma dei colori di Le Phyto-Rouge con due nuove tonalità must-have. Colori ideali sia di giorno sia di notte, per aggiungere un tocco finale al nostro look ed esaltare le labbra con la gamma di rossetti, perfetti per ogni occasione. Si tratta di un rossetto a lunga tenuta dalla finitura satinata, in una gamma di tonalità brillanti e intense.

Inoltre, dona un’idratazione continua, conferendo alle labbra morbidezza e comfort ad ogni applicazione. Questo rouge à lèvres preserva la loro giovinezza grazie a un cocktail di oli naturali che apporta nutrimento ed elasticità regalando un’esperienza sensoriale unica.

I nuovi colori 2024 sono il N°45 Rouge Milano, un rosso mattone intenso dal carattere deciso. Una svolta per le classiche labbra rosse, con un tono leggermente più scuro e uno spirito mediterraneo pieno di forza e calore. È adatto a tutte le tonalità di pelle.

Per quanto riguarda la seconda nuova tonalità, Sisley-Paris presenta il N°201 Rose Tokyo, un colore rosa fresco con un sottotono giallo unico. Ispirata ai famosi fiori di ciliegio del Giappone, questa nuance è assolutamente adorabile. Riflette uno stato d’animo spensierato e gioioso e risulta perfetta su tutti gli incarnati.

Il suo packaging zebrato magnetico, elegante e moderno, contiene una mina sfaccettata per un’applicazione delicata e precisa.