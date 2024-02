Fiemme Tremila presenta nuovi prodotti biocompatibili al FuoriSalone 2024

“MATERIAle NATURAle. Le Luci di Fiemme e la Piccola biblioteca del bosco”: Fiemme Tremila interpreta il tema del FuoriSalone 2024, “Materia Natura”, presentando nuovi prodotti biocompatibili e un progetto dedicato ai visitatori del Fiemme Store di Milano, nel Brera Design District.

L’azienda trentina, dal 1993 specializzata in pavimenti, rivestimenti e arredamenti in legno naturale, amplia la collezione Luci di Fiemme con cinque nuove essenze: Sabbialuna, Lumecalmo, Scuromanto, Ghiacciopuro eFiloramato. Frassini thermowood che, proprio grazie al processo di termocottura, acquistano maggiore robustezza ed esprimono variazioni cromatiche illuminate da sfumature calde o fredde in base alla modulazione di pigmenti e terre crude. Come in tutti i prodotti di Fiemme Tremila, anche le nuove essenze provengono da foreste certificate e, grazie al trattamento Fiemme Tremila BioPlus®, risultano salubri e capaci di migliorare la qualità dell’aria negli ambienti interni.

Per raccontare la natura forte ed elegante del frassino, insieme a tante altre storie che hanno radici nella foresta, Fiemme Tremila ha deciso di allestire all’interno dello showroom milanese la “Piccola biblioteca del bosco” a cura di Anna Quinz, creative director da anni impegnata nell’analisi dell’ecosistema montano e nella rilettura dell’immaginario alpino. Il progetto metterà a disposizione del pubblico della Design Week una selezione di letture, saggi, romanzi e albi illustrati adatti a curiosi di ogni età. A stimolare il pensiero saranno anche alcuni libri immaginari con copertine disegnate da Studio Babai, realtà specializzata in progettazione grafica e consulenza creativa, utilizzando legni di recupero dell’azienda. I titoli di questi volumi di fantasia saranno gli incipit di nuove storie che a poco a poco Fiemme Tremila racconterà on line.

«Siamo nati circondati dal bosco, da più di 30 anni lavoriamo con il bosco rispettandone la natura. Quest’anno, anche grazie alla collaborazione con Anna Quinz e Studio Babai, abbiamo colto il tema del FuoriSalone per presentare le nostre novità, offrendo anche a tutti i visitatori del nostro spazio un’occasione di riflessione, un luogo e un momento di ristoro che può trasformarsi in approfondimento dei temi legati al legno, al bosco e alla natura»: spiega Silvia Felicetti, responsabile marketing di Fiemme Tremila.