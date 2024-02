YNot? lancia la nuova collezione SS24

Romantica, iconica e versatile, la collezione di YNOT? conquista la Primavera/Estate 2024. Come in ogni stagione, YNot? ci conduce in un viaggio straordinario, verso mete da sogno. La linea Yes Bag, dedicata a donne sognatrici, ci proietta nei luoghi simbolo delle più belle capitali della cultura e della moda.

A conquistare, anche per la prossima stagione, saranno le pittoresche fantasie che immortalano gli scorci più famosi delle città italiane e non, con le loro inconfondibili tinte acquarellate. Da New York e Parigi, arrivando fino a Londra e Roma, è perfetta per chi vuole esprimere sé stesso in modo unico e distintivo.

E mentre la raffinatezza e l’eleganza esplode sui modelli di altre linee come le Lovers, Labirint e Lucy, l’animo più underground del brand trova massima espressione sulle borse e accessori della Kate, caratterizzata da maxi lettering e da un’estetica graffiante e contemporanea. Come dimenticare poi le linee dallo stile seducente e classico e quelle che mirano invece a coniugare funzionalità e capienza.

Non c’è nuova stagione senza una nuova borsa da avere al braccio. A maggior ragione in questa primavera, in cui c’è voglia di spensieratezza e di un accessorio capace di dare al look un po’ di colore e ottimismo. Con YNOT? c’è l’imbarazzo della scelta: via libera quindi a tonalità accese e color block, oppure a toni pastello. La comodità rimane una certezza ma abbinata a proposte classiche, audaci o coloratissime.

Le linee della collezione SS24 nascono infatti dalla volontà di fornire ad ogni donna la possibilità di avere sempre con sé un accessorio dinamico, in grado di adattarsi ad ogni situazione in modo naturale.