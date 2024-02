La Montina, la grande bellezza in Franciacorta

La storia de La Montina custodisce le sue radici fin dal 1400 in quella della famiglia Bozza, fortemente radicata nella terra di Franciacorta e nel comune di Monticelli Brusati e che coltiva da allora il grande amore per la terra e per la produzione di vino di qualità; valori che si sono tramandati di generazione in generazione. Oggi è con Michele, Daniele e Anna Bozza che questa straordinaria realtà prosegue il suo cammino, mantenendo la grande bellezza e l’unicità di questo patrimonio.

12.000 metri quadrati di proprietà tra l’azienda vitivinicola, l’Enoteca con wine shop, la storica Villa Baiana del XVII secolo, una Galleria d’Arte Contemporanea, sempre all’interno della cantina, che ospita un centro congressi che si presta a eventi di profilo aziendale. Uno tra gli elementi più suggestivi è la cantina scavata nella collina e grande 7.500 metri quadrati, rappresentando un vero e proprio simbolo dell’impegno e della tradizione enologica della zona. La Montina estende i suoi vigneti su una superficie di 72 ettari suddivisi tra le varietà Chardonnay e Pinot Nero.

La Montina è molto più di una cantina: è un vero e proprio microcosmo che accoglie i visitatori in un’esperienza memorabile. Una meta enoturistica che accoglie gli appassionati del vino, ma non solo; offre un percorso di visita guidato che va oltre il semplice assaggio di vino e che narra il viaggio del calice di Franciacorta che parte dalla vigna e arriva, dopo una media di 3 anni, alla bottiglia. L’esperienza include la visita alla corte esterna di Villa Baiana e al Torchio Verticale Marmonier, una pressa artigianale del 1999 che richiama il concetto di pigiatura soffice.

I visitatori vengono guidati attraverso il metodo di produzione del Franciacorta all’interno di una cantina dove, a ogni angolo lungo il percorso, si incontrano opere di artisti illustri. Questa esperienza, che comprende anche una visita al wine shop, dà la possibilità di conoscere e acquistare anche altre eccellenze gastronomiche dell’area franciacortina. L’impegno de La Montina è offrire una selezione accurata di prodotti gastronomici di alta qualità, provenienti da rinomati produttori locali e nazionali, e da abbinare alla sua gamma di vini.

L’impegno de La Montina ad aprire le porte ai visitatori con passione e dedizione è stato riconosciuto con l’assegnazione del Premio Accoglienza Essere Franciacorta, indetto dalla Strada del Franciacorta in collaborazione con l’Università Bocconi di Milano e che ha decretato La Montina l’azienda vinicola con il più elevato e qualificato livello d’accoglienza fra le pur eccellenti cantine della Franciacorta.

Con il suo impegno verso la qualità, l’innovazione e la valorizzazione del territorio, Tenute La Montina si conferma un punto di riferimento nell’affascinante mondo della produzione di Franciacorta, oltre all’impegno per preservare la cultura dell’arte, delle storie e dell’esperienza enoturistica di un territorio unico al mondo. Un’ode alla bellezza della Franciacorta, dove la passione per il vino si intreccia con l’arte e la storia, offrendo ai visitatori un viaggio indimenticabile attraverso storia, cultura, sapori e profumi della Franciacorta.