ITALAMP apre il 15 aprile 2024 in partnership con Capital Collection lo showroom gioiAtelier.

A pochi passi dall’esclusivo distretto di Gae Aulenti e Corso Como a Milano, ITALAMP, storica azienda del settore dell’illuminazione Made in Italy, apre il 15 aprile 2024 in partnership con Capital Collection lo showroom gioiAtelier.

In questo spazio d’eccezione prende vita la straordinaria sinergia tra i due player di riferimento nei rispettivi segmenti che hanno scelto di mettere a sistema il consolidato know-how e la cultura del Made in Italy a servizio della creazione di ambienti votati alla bellezza per il mondo residenziale e del progetto contract. Nel loro insieme, lo showroom si sviluppa su una superficie di 200 mq con 5 grandi vetrine che offrono ampia visibilità alla selezione dei prodotti esposti. Il concept dello spazio, minimal e dall’impronta architetturale, si svela in una palette cromatica di nuance calde e chiare.

Le eclettiche collezioni ITALAMP trovano collocazione espositiva sia in sintonia con gli arredi high-end di Capital Collection sia in aree esclusive, dedicate rispettivamente a lampade da tavolo, sospensioni e materioteca. Qui i prodotti dell’azienda dialogano tra loro in straordinarie composizioni in cui le collezioni timeless – sapienti interpreti della tradizione artigianale italiana su materiali preziosi quali cristallo e vetro di Murano – incontrano proposte di design contemporaneo.

Tutto questo è il risultato di un attento equilibrio fra la storica tradizione manifatturiera che contraddistingue l’azienda ed uno sguardo puntuale alle nuove tendenze del mondo illuminazione.

Come in un affascinante viaggio, il visitatore viene trasportato alla scoperta delle collezioni bestseller ed iconiche del brand – tra cui Gran Collier, Filo, Caterina, Regolo, Universale, Dalì, Piola, Aurora, Munetta & Martina – affiancate dalle soluzioni del nuovo Book KALEIDO e da altre novità che verranno presentate in occasione della Milano Design Week 2024.