Ever Collection, l’eternità dell’outdoor secondo Talenti

Dopo il successo dell’anteprima a Maison & Objet, Talenti, marchio di riferimento nel settore dell’outdoor d’alta gamma internazionale, presenta la nuova collezione Ever firmata da Christophe Pillet che rinnova la collaborazione con il marchio.

Come suggerito dal nome, Ever sfida il tempo e l’infinito rincorrersi delle tendenze proponendo una serie di arredi da esterno in grado di adattarsi ad ogni ambiente e contesto ma restando fedele a sé stessa. Moderno ma classico, ricercato e minimalista, aggettivi apparentemente in contrasto ma che in questa linea trovano un sorprendente DNA comune che non asseconda le mode di un’epoca ma le eternizza.

Le linee essenziali, le rotondità delle cuscinerie compongono elementi d’arredo evergreen che guardano al futuro dell’outdoor living facendo tesoro dei grandi classici del passato. Composizioni snelle, e per questo versatili, nelle forme e nei colori, orientati verso sfumature neutre ispirate all’ambiente naturale, esempio per eccellenza di ciclicità e durabilità.

Una collezione che si concentra su set living e dining, in cui il versatile legno e l’elegante pietra lavica si incontrano per dare vita a un concept moderno ma d’’ispirazione classica. I seducenti abbinamenti materici che contraddistinguono questa collezione sono legno e pietra, teak con marmo, gres e pietra lavica proveniente direttamente dalla Sicilia, abbinamenti materici che contraddistinguono questa collezione.

Il teak è disponibile non solo nella versione classica naturale ma anche con un elegante e ricercato color palissandro che si sposa perfettamente a tessuti in bianco, beige e nel “glaciale” mambo pearl. Le lastre di pietra lavica e marmo provengono dalla Sicilia e derivano da pezzi unici, ovvero il piano di un tavolo di due metri proviene da una lastra di almeno due metri. Non vi sono composizioni ma lavorazioni per creare il prodotto perfetto.