Baume & Mercier celebra il nuovo Hampton Polyptyque Edition

Baume & Mercier presenta il secondo esclusivo segnatempo realizzato partendo da una delle opere del grande maestro Pierre Soulages, scomparso il 26 ottobre 2022. Questa nuova creazione originale, risultato di una straordinaria collaborazione con il celebre pittore e il museo Soulages di Rodez, gli rende omaggio incarnando, con forza e bellezza, l’intensa eredità da lui lasciata. Il modello “Hampton Polyptyque Edition – Musée Soulages 10th Anniversary” si ispira a un dipinto della serie Outrenoirs, intitolato Peinture 324 x 362 cm, 1986, Polyptyque I Edition.

La genesi del progetto

Nella primavera 2021, Pierre Soulages e la moglie Colette invitano nella loro villa di Sète il team Baume & Mercier, che rimane subito affascinato dalla semplicità e dalla disponibilità dell’artista. All’incontro è presente anche il curatore del museo e tutti i partecipanti vengono accolti calorosamente. Il primo contatto è visivo, lungo, pieno di ammirazione. Poi, il Direttore Artistico di Baume & Mercier sottopone un primo progetto di design a Pierre Soulages. L’idea lo entusiasma, così come l’approccio artistico.

Il processo creativo ha così inizio. Gli scambi si concentrano sul modo di riprodurre il suo lavoro relativo all’ombra e alla luce e di miniaturizzare l’opera Outrenoirs su una creazione orologiera. Colette Soulages e il curatore del museo contribuiscono a questa metamorfosi artistica. Con l’occhio che brilla e la mente vigile, Pierre Soulages partecipa attivamente alla discussione, sfidando il team sul piano tecnico ed estetico.

Suggerisce una visualizzazione dell’ora più invisibile possibile e si rivela una guida disponibile e generosa nell’interpretazione orologiera del suo universo pittorico. Si interroga sulla possibilità di uno stile orologiero come “sospeso”. Superando la classica forma delle lancette, in una dimensione creativa trascendente, comincia a immaginare figure sferiche che sembrano levitare al di sopra del quadrante e che posiziona all’estremità delle due lancette. Poi ipotizza un colore dorato a contrasto con il nero.

La riflessione collettiva prosegue nello studio del pittore. È un momento unico insieme a un artista affascinante che, a suo modo, guida il team Baume & Mercier verso un approccio che influenza ancora oggi le creazioni della Maison. Gli esclusivi segnatempo “Hampton Polyptyque Edition – Musée Soulages 10th Anniversary” immortalano questo incontro straordinario e la Maison Baume & Mercier è orgogliosa di aver potuto offrire al pittore un’opera orologiera a lui dedicata.

Il modello “Hampton Polyptyque Edition – Musée Soulages 10th Anniversary” rappresenta un tributo ancora più significativo in quanto porta con sé tutta la personalità del pittore e simboleggia l’unione tra la visione dell’artista contemporaneo e quella di Baume & Mercier.

Questa edizione speciale celebra inoltre il decimo anniversario del Museo Soulages di Rodez, con il quale la Maison ha stretto un legame forte e autentico fin dal lancio della prima edizione.

Un dialogo tra arte e orologeria

Comprendere i fondamenti dell’opera di Pierre Soulages, restituirne – liberamente, ma il più rispettosamente possibile – l’espressione formale e artistica, e catturare la forza di questo lavoro e l’emozione che emana è una sfida che Baume & Mercier ha preso a cuore. Ogni dettaglio della cassa e del quadrante dell’orologio riflette le vibrazioni della creazione, artistica o orologiera.

Questo dialogo tra arte e orologeria è parte integrante della storia di Baume & Mercier, da quando Paul Mercier, esteta e appassionato d’arte che frequentava pittori e scrittori, divenne socio nel 1918 dell’orologiaio William Baume e insieme, nel 1920, fondarono la Maison “Baume & Mercier”.

La casa orologiera ha sempre intrattenuto, dunque, un legame privilegiato con il mondo dell’arte, ponendo soprattutto le fondamenta di una visione dell’orologeria perpetuata ancora oggi, costruita sul savoir-faire orologiero e su una sensibilità artistica in perenne ricerca di design, forme innovative, equilibrio di volumi e proporzioni, precisione delle linee. Questo rigore tecnico ed estetico è simboleggiato dalla lettera greca Phi, richiamo alla sezione aurea, emblema di Baume & Mercier. La creatività della Maison si è storicamente distinta in ogni collezione, nel corso dei decenni, puntando con successo sull’audacia, la modernità e la libertà.

La Collezione Hampton, l’espressione artistica del tempo

Con cassa e quadrante rettangolari dalle linee essenziali simili a una tela, la Collezione Hampton si rivela lo scrigno ideale per riprodurre Peinture 324 x 362 cm, 1986, Polyptyque I su un orologio. Erede di un modello della Maison risalente agli anni ’60 e d’ispirazione Art Déco anni ’20, è un omaggio significativo all’arte e incarna, fin dal lancio nel 1994, l’orologio di forma per eccellenza caro a Baume & Mercier. Il design sobrio e minimalista valorizza con eleganza l’opera raffigurata nei minimi dettagli, fungendo da cornice alle sovrapposizioni verticali e orizzontali che compongono il quadro e ornano il quadrante.

Dall’esplorazione del nero alla trasposizione della luce, la sfida implica una grande complessità tecnica ed estetica, che ha richiesto innovative tecnologie di stampa 3D. Grazie a questi materiali e processi è stato possibile liberare il volume, plasmare la materia e sublimare l’alternarsi di ombra e luce.

Il quadrante dell’orologio “Hampton Polyptyque Edition – Musée Soulages 10th Anniversary” è una composizione di colore nero che riprende la trama del dipinto, nel quale si alternano tracce verticali e tracce oblique, e dà forza a tutte le variazioni visive dell’opera. Le lancette di ore e minuti, anch’esse nere, terminano con semisfere in oro rosa 750/1000, scelta dell’artista che ne esprime la forza creativa e la visione figurativa del tempo.

Di forma rettangolare, la cassa in acciaio-DLC è stata microsabbiata e poi trattata con la deposizione PACVD (deposizione chimica da fase vapore assistita da plasma) di uno strato di ioni carbonio amorfi idrogenati dello spessore di 2 micron, per conferirle una durezza di 6.000 Vickers. È protetta da un vetro zaffiro bombato antigraffio sottoposto a un trattamento antiriflesso su entrambi i lati. La firma “Baume & Mercier” è realizzata attraverso un processo di metallizzazione sotto il vetro zaffiro. Sopra il fondello, anch’esso protetto da un vetro zaffiro e fissato con quattro viti, è incisa la dicitura “Hommage à Pierre Soulages n° xxx/328”.

Un movimento meccanico svizzero a carica automatica (ETA 2892) anima questo segnatempo dalle finiture ricercate, come il ponte con decoro a perlage. Visibile attraverso il fondello trasparente, la massa oscillante nera è decorata con motivi Côtes de Genève. Oltre all’indicazione di ore e minuti, l’orologio offre una riserva di carica di 42 ore e un’impermeabilità fino a 5 ATM (circa 50 m).

L’orologio è completato da un cinturino in cellulosa, rivestito internamente in fibra di mela. Il colore nero profondo prolunga oltre la cassa la potenza cromatica sprigionata dal segnatempo. Intercambiabile, è dotato di un affidabile sistema di barrette dritte a perno che consente di sostituirlo senza l’utilizzo di strumenti. È chiuso da una fibbia ad ardiglione in acciaio-DLC.