La beauty-routine di bellezza svedese anti-età firmata FOREO

FOREO, leader mondiale nella tecnologia per la pelle, offre un’esperienza olistica speciale. Provate la routine di bellezza svedese anti-invecchiamento in tre semplici passi, mirata alle rughe, alla compattezza e alla salute generale della pelle. Questa routine funziona perfettamente con i trattamenti FOREO per un’esperienza di lusso che migliora visibilmente la vostra pelle.

Niente più confusione: solo tre semplici passaggi per risultati anti-invecchiamento efficaci e visibili.

Il viaggio inizia con BEAR 2

Un dispositivo dotato di quattro microcorrenti uniche che scolpiscono, sollevano e rivitalizzano i muscoli del viso. Potenziato dal portentoso SUPERCHARGED Serum 2.0, questo duo dinamico garantisce un aumento della produzione di collagene. Con un’elevata conduttività e una consistenza leggera e simile a un gel, il siero potenzia i trattamenti con microcorrenti, garantendone la penetrazione in profondità per un’efficacia ottimale.

Nella seconda fase, il BEAR 2 Eyes and Lips è al centro dell’attenzione.

Si occupa del rilassamento delle palpebre, delle zampe di gallina, delle linee del sorriso e del volume delle labbra. Questo dispositivo a microcorrente funziona perfettamente con SUPERCHARGED Eye & Lip Contour Booster.

Iper-concentrato con il 95% di ingredienti di origine naturale, tra cui l’estratto di caffeina e di mirtillo rosso, ricco di antiossidanti, l’acqua di rose idratante, la niacinamide rassodante e la vitamina B5 elasticizzante, questa formula si assorbe rapidamente e contiene particelle che riflettono la luce per illuminare istantaneamente il contorno occhi ed evidenziare le labbra.

La fase finale introduce BEAR 2 Body

Un potente dispositivo di tonificazione del corpo a microcorrenti. Migliora la compattezza e l’elasticità della pelle e colpisce la cellulite ostinata con Advanced Microcurrent™ e Sculpting Microcurrent™.

In perfetta armonia, si abbina a SUPERCHARGED™ Body Serum, una lussuosa miscela di Peach Gum, Caffeina e Squalane, studiata per nutrire e ridurre l’aspetto della cellulite. Insieme, creano una potente alleanza per una figura scolpita e definita.

Insomma, la routine di bellezza svedese anti-invecchiamento di FOREO, testimonia l’impegno del marchio a ridefinire la bellezza attraverso la perfetta integrazione di dispositivi e trattamenti per una pelle radiosa e senza tempo.