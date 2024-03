Malo Cashmere ha celebrato l’apertura del nuovo flagship store meneghino

Malo Cashmere celebra l’apertura del nuovo flagship store in Via della Spiga al civico 30, nel cuore dello shopping del lusso milanese, con la presentazione in anteprima dei capi più rappresentativi della collezione AI 24/25, un evento speciale e un’esibizione temporanea dedicata all’archivio della maison.

«Siamo felici di poter celebrare l’apertura della nostra nuova boutique in occasione della Milano Fashion Week e presentare al pubblico, non solo il concept del nostro flagship store situato in una delle vie più prestigiose della città, simbolo della moda, ma anche alcune anticipazioni della collezione uomo e donna AI 24/25 con i look più rappresentativi», dichiara Nancy Marchini, Direttore Marketing di Malo.

La nuova collezione AI 24/25, dal titolo “Framing”, si ispira a pattern culturali cosmopoliti per esprimere uno stile che racchiude essenze di culture diverse: dagli jacquard che raccontano del Perù, a uno stile più urban e contemporaneo che parla di Manhattan. “Framing” è la volontà di raccogliere dei frame, appunto, di culture e popoli diversi, in un mondo connesso e fluido in cui l’identità è valorizzata dalla diversità. La nuova collezione è ispirata e rivolta a un globe-trotter che porta in valigia capi provenienti da ogni parte del mondo e che fanno parte del suo lifestyle, abbracciando tutte le culture del mondo.

La nuova boutique di Malo, iconico brand specializzato in cashmere e fibre naturali di alta gamma, rappresenta una vera e propria oasi di lusso e sostenibilità nel cuore di Milano. Con tre vetrine su strada e uno spazio di 190 metri quadri su due piani, il flagship store non è solo uno spazio commerciale, ma rappresenta una fusione di culture, un connubio tra Oriente e Occidente, nelle scelte di certe finiture.

Malo ha posto una grande attenzione all’ambiente e alle foreste, evidenziando il proprio impegno con progetti di riforestazione sul proprio store online e scegliendo per la boutique milanese una pavimentazione e arredi in bambù. Il bambù, oltre ad essere una scelta sostenibile, è una pianta versatile e resistente di origine orientale, la cui coltivazione non richiede l’uso di fertilizzanti o pesticidi. La decisione di utilizzare il bambù riflette l’impegno di Malo verso la sostenibilità ambientale e l’attenzione alla riduzione degli sprechi.

All’interno della boutique, Malo adotta una filosofia “zero waste” con il progetto “sleeping colors” che consiste nel recupero di filati di scarto per creare un muro di colori unico. Questi filati, come i residui di produzione o i filati di fine cono, vengono selezionati attentamente e utilizzati per dare vita a nuovi capi o ad elementi decorativi, promuovendo così una moda più sostenibile e consapevole. Nancy Marchini, Direttore Marketing di Malo, sottolinea l’importanza di questo approccio: «Abbiamo creato un muro di colori utilizzando filati di scarto, dando loro una nuova vita e omaggiando la storia di Malo, rinomato per la sua leadership nei colori del cashmere».

La boutique offre uno spazio moderno ed essenziale, progettato per accogliere i clienti in un ambiente raffinato e confortevole. Un’area relax invita i visitatori a prendersi una pausa dalla frenesia quotidiana e a immergersi nella bellezza delle fibre naturali proposte da Malo. Il personale altamente qualificato è dedicato a offrire un’esperienza di shopping personalizzata e raffinata, guidando i clienti nella scelta dei capi che meglio si adattano al loro stile e alle loro esigenze. Con l’apertura del nuovo flagship store, Malo conferma il suo impegno verso la sostenibilità e la qualità, offrendo ai clienti non solo prodotti di alta gamma, ma anche proposte moda che sanno valorizzare la bellezza di qualsiasi silhouette, l’alta manifattura e la sapienza artigianale e il rispetto per l’ambiente.