Grand Seiko, presenta il progetto Materia in Movimento

In occasione della Milano Design Week 2024, Grand Seiko torna protagonista attraverso un’installazione esperienziale dal titolo Materia in movimento: riflessioni sull’equilibrio tra natura e uomo, allestita nello spazio Casa Brera situato nel cuore dell’omonimo quartiere, fulcro dell’intera manifestazione meneghina.

Grand Seiko re-interpreta il tema di Fuorisalone 2024 “Materia Natura” – proponendo al pubblico internazionale un format originale e unico che esplora il legame tra questi due elementi in relazione con il tempo e con la filosofia del marchio espressa dal concetto “The Nature of Time”.

La parola “natura”, oltre ad evocare l’origine di ogni cosa, e anche un chiaro riferimento alle problematiche più urgenti e attuali e sottolinea l’importanza di promuovere progetti orientati verso soluzioni sempre più sostenibili e rispettose dell’ambiente. Allo stesso tempo, la parola “materia” si pone invece in dialogo diretto con il design, il pensiero creativo e la propensione a immaginare trasformazioni infinite e possibili.

“Il design e un elemento che da sempre fa parte del DNA di Grand Seiko e la settimana del Fuorisalone a Milano rappresenta per noi un importante momento di dialogo col pubblico utile ad esprimere e condividere l’essenza del nostro Brand. Grand Seiko attraverso la propria filosofia ispirata alla natura, porta nei propri orologi il pensiero giapponese legato allo scorrere del tempo che e alla base di ogni evoluzione, concetto che Grand Seiko riassume con il motto Alive in Time” – commenta Frédéric Bondoux, Presidente di Grand Seiko Europe.

Per l’occasione Casa Brera verrà completamente trasformata in un habitat in cui la natura prenderà il sopravvento attraverso la presenza di alberi e percorsi sensoriali che condurranno all’uomo e al suo ambiente.

Accedendo allo spazio, si potrà sperimentare il forest bathing, una tecnica di meditazione giapponese che permette di immergersi nella natura e riconnettersi con essa. Gli ospiti si troveranno in una foresta indoor, un luogo immersivo che offrirà un percorso alla scoperta dello spazio e di se stessi in cui lo scorrere del tempo determinerà l’evoluzione delle caratteristiche di questo scenario.

La foresta di betulle bianche dell’altopiano di Hiraniwa, nella prefettura di Iwate dove è situata la manifattura in cui vengono realizzati tutti gli orologi meccanici Grand Seiko.

Proseguendo nella visita, l’ambiente successivo definirà il passaggio dalla natura all’uomo e alla coesistenza di questi due mondi. Dalla natura alla materia, creata, pensata e realizzata dall’uomo in cui il tempo e matrice del cambiamento.

Lo spazio sarà allestito con ledwall verticali che riproducono una “foresta urbana”, ovvero i profili di una metropoli contemporanea. Sullo sfondo immagini del segnatempo Kodo Constant-force Tourbillon quale massima espressione dell’ingegno umano capace di creare oggetti straordinari.

I visitatori avranno inoltre l’opportunità di ammirare l’orologio Kodo Constant-force Tourbillon di Grand Seiko che sarà eccezionalmente esposto durante la Design Week a Casa Brera.

Il progetto Materia in Movimento si propone di innescare una riflessione profonda sull’equilibrio tra uomo e natura che esalta la filosofia che da sempre guida Grand Seiko: The Nature of Time.