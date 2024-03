In arrivo l’uovo di Pasqua Gelato a firma Gusto 17

In occasione della Pasqua 2024, Gusto 17, l’innovativo e originale concept di gelato artigianale gourmet e personalizzato, rivisita un simbolo gastronomico della tradizione che rappresenta la sorpresa per eccellenza: l’uovo al cioccolato che per l’occasione si riempie di un irresistibile gelato al Fiordilatte.

La gelateria milanese, anche per il 2024, amplia la propria linea di Pasticceria Gelato reinterpretando uno dei protagonisti indiscussi dei dolci pasquali: viene infatti realizzato un Uovo Mignon ripieno di gelato al Fiordilatte racchiuso da una copertura di finissimo Cioccolato in tre diverse nuances colorate – Rosa, Giallo e Verde – per stupire occhi e palato di grandi e piccini.

Il risultato? Un’inedita e golosa sorpresa gourmet in cui l’altissima qualità degli ingredienti selezionati tra le migliori eccellenze del territorio si fonde con il più intenso e irresistibile candido ripieno per una sorpresa di gelato da degustare anche a fine pasto.

Le Uova di Pasqua Mignon firmate Gusto 17 saranno disponibili dal 25 marzo presso gli store di Via Savona 17 (Tortona District), Via Cagnola 10 (Arco della Pace) e da Voce Aimo e Nadia in P.za della Scala 6 a Milano; sulle principali piattaforme di delivery (Deliveroo, Glovo).

Ingredienti freschi selezionati, ricerca dell’eccellenza del territorio, rispetto della stagionalità e produzione continua nel laboratorio artigianale sono alcuni dei pilastri della filosofia di Gusto 17 per ottenere un gelato artigianale sempre fresco e gourmet. Gusto 17 ogni giorno, più volte al giorno produce tra i migliori gelati d’Italia nei suoi laboratori artigianali, grazie anche ad un’attenta selezione della frutta fresca – solo ed esclusivamente di stagione-, secca e degli altri ingredienti che vanno a comporre tutti i gusti: 16 gusti più 1, il numero 17, “Il Gusto del Desideri”, sempre diverso e creato dai Clienti su suggerimento condiviso sui canali social o direttamente in store.

Un’attenzione al cliente che potrà gustare un gelato privo di addensanti, coloranti e di qualsiasi ingrediente artificiale. Gusto 17 realizza anche un’esclusiva linea di pasticceria gelato: biscotti e cookie, bon bon, mini-coni e stecchi prodotti con gelato artigianale fresco utilizzando le migliori materie prime. Inserito e riconosciuto sin dalla sua nascita da Gambero Rosso nella “Guida Gelateria d’Italia” e incluso da Forbes Italia tra le 100 eccellenze italiane, Gusto 17 ha ottenuto il premio di Gelateria dell’Anno ai Food and Travel Italia Awards.

Oltre agli store di via Savona 17 e via Cagnola 10 a Milano, nel 2023 Gusto 17 ha inaugurato un nuovo store in Puglia, a Trani. È presente poi con i suoi shop all’interno di location di prestigio come Vòce Aimo e Nadia in P.zza della Scala, La Rinascente di Milano Duomo e Roma Tritone e attiva nel mondo digitale con il primo e-commerce del gelato.