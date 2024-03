Hello con Rete Polimera, una soluzione virtuosa firmata Noctis

Luogo eletto al riposo e alla rigenerazione, la camera da letto muta forme e colori e si prepara ad accogliere nuovi sogni e vecchi amori. Noctis – affermata realtà con una straordinaria expertise nell’ambito dei letti tessili 100% Made in Italy – si sintonizza con i paradigmi dell’abitare contemporaneo grazie ad una nuova proposta per la stanza da letto che unisce tradizione e modernità.

Progetto inedito ideato dal direttore creativo Mattia Priori, Hello è il nuovo letto versatile e accogliente by Noctis, che fa della sinuosità materica il suo punto di forza. Essenziale e armonioso, Hello si distingue per la testiera avvolgente e scultorea in grado di ricreare la sensazione di un caldo abbraccio. Metafora del benessere, la soluzione può essere customizzata con due cuscini in memory foam rimovibili, come esige la tradizione Noctis.

Con Hello Noctis formalizza ulteriormente il suo sguardo verso il futuro. Con questa originale proposta, infatti, l’Azienda introduce l’innovativa rete Polimera, un importante passo avanti verso un futuro più sostenibile e un arredamento a misura di ambiente. Robusta, flessibile, igienica, atossica, antibatterica, elastica, resistente, silenziosa, lavabile e 100% riciclabile: sono queste le caratteristiche che contraddistinguono l’innovativa Rete, una componente strutturale inedita che arricchisce il tradizionale sistema letto Noctis, una soluzione virtuosa che guarda al futuro con un occhio attento al pianeta.

Emblematico dialogo tra sostenibilità e performance, la nuova Rete Polimera garantisce una produzione completamente tracciabile, elemento che attesta la sua circolarità al 100%. Le doghe, realizzate con polimeri differenti – U-PVC in forma di granulo vergine o di macinato proveniente da materiali riciclati –, testimoniano il ruolo di attrice protagonista giocato da Noctis nel processo di rigenerazione ecologica.