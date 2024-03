Figus Designer apre il nuovo Creative Store a Milano

Figus Designer – azienda che dal 1979 disegna e crea borse, accessori e gioielli che rispettano la tradizione dello stile Made in Italy – annuncia l’apertura del nuovo Figus Creative Store in Via Cesare Correnti 7 a Milano.

Un nuovo ambiente accogliente e colorato dove lo stile si intreccia con la moda e l’artigianato, dove la moda prende vita e ogni accessorio racconta una storia di stile e individualità. Figus Creative Store è un nuovo concetto di negozio, che estende la presenza di Figus Designer a Milano, e ne eleva il look&feel con uno spazio moderno caratterizzato da elementi architettonici di pregio e arredi scenografici per coinvolgere il cliente in una shopping experience immersiva e dinamica.

Presso il nuovo store sono disponibili collezioni di borse e accessori unici e originali. Un mix di stili e colori bold per celebrare la diversità dei gusti e delle identità con l’inconfondibile Figus mood. La creatività è il cuore pulsante del nuovo hub Figus creative store, un luogo dove lo stile si trasforma in espressione, la creatività è celebrata e condivisa e ogni articolo diventa un’opportunità per raccontare la storia unica di chi lo indossa.

Attenzione al dettaglio, impiego di materiali italiani di alta qualità e lavorazione artigianale sono i tratti distintivi delle collezioni di borse e accessori Figus in vendita presso il nuovo negozio. Colore, originalità e ricercatezza sono le caratteristiche delle creazioni Figus che si differenziano per stile, artigianalità e qualità delle materie impiegate: vera pelle italiana, cuoio oppure morbidi tessuti coagulati animal free e vegan friendly, sempre 100% made in Italy, leggeri e impermeabili.

Materiali, colori, incisioni personalizzate, contribuiscono a rendere modelli già di valore, assolutamente unici, un’esperienza coinvolgente e interattiva per creare un legame sempre più autentico e personalizzato, proprio come tutte le creazioni di Figus Designer. Le linee si completano con una vasta gamma di portafogli, cinture, portachiavi e portacarte e gioielli che donano luce a ogni outfit.

Inoltre, in negozio è disponibile gratuitamente il servizio “Stylist Specialist”: presso l’ufficio stile a vista, Eleonora Figus, designer e anima creativa del brand che pianifica, progetta e disegna le collezioni, è a disposizione su appuntamento per offrire consigli di stile, moda e personalizzazioni per creare il perfetto total outfit per qualsiasi esigenza.