Contardi Lighting presenta l’ampliamento della collezione Bianca di Dainelli Studio

Innovazione tecnologica, dettagli di qualità manifatturiera, scelta di materiali ricercati e performanti sono gli elementi cardine delle collezioni di Contardi Lighting, azienda italiana di lampade leader nella capacità di sviluppare soluzioni illuminotecniche adatte ad ogni esigenza.

In occasione della Milano Design Week 2024, l’azienda porta avanti la propria ricerca presentando nuove proposte che ne raccontano, ancora una volta, la capacità di rispondere alle esigenze di un settore specifico e di una clientela cosmopolita, esigente e raffinata.

Tra queste l’ampliamento della collezione Bianca di Dainelli Studio, un vero esempio della capacità di Contardi di guardare oltre sviluppando progetti avanzati capaci di contribuire al futuro del mondo dell’illuminazione.

Il risultato è un’esposizione di prodotti che confermano uno stile, quello di Contardi che sfugge alle convenzionali classificazioni. Uno stile in cui l’armonioso equilibrio tra estetica e funzionalità è ottenuto dal confluire di approccio sartoriale, varietà dei materiali impiegati, eleganza delle finiture, avanguardia tecnologica, qualità artigianale, capacità industriale, rispetto dei più elevati standard in termini di sicurezza, possesso delle certificazioni richieste dai mercati in cui i prodotti sono distribuiti.

Contardi continua così a confermarsi un’azienda contemporanea, dalle caratteristiche uniche, capace di intercettare, interpretare e soddisfare le esigenze di un mercato sempre più evoluto e variegato, per il quale l’oggetto luminoso decorativo è prodotto ambizioso e sofisticato, dal punto di vista sia estetico sia funzionale.

BIANCA – nuove versioni applique, da tavolo, da terra

design by Dainelli Studio

Presentata in occasione di Euroluce 2023 nella versione a sospensione e applique con struttura incrociata, la collezione di lampade Bianca di Dainelli Studio vede un ampliamento di gamma con le versioni da terra, da tavolo e la nuova applique.

Il design particolare di Bianca si ispira alla struttura del fiocco di neve: a prima vista appare come una macchia bianca, che ad uno sguardo più attento, come attraverso la lente di un microscopio, rivela la sua perfetta forma geometrica che la natura gli ha conferito.

La struttura in ottone satinato o laccato nero seta opaco supporta dei bracci luminosi. Non semplici diffusori in cristallo ma lampadine E14 che si collegano per contatto, senza l’utilizzo di fili. Con una forma tubolare, le lampadine, studiate e messe a punto da Contardi, oltre a garantire una performance luminosa di alto livello, risultano facilmente sostituibili.

Una soluzione illuminotecnica inedita, altamente funzionale e, allo stesso tempo, di grande impatto estetico.

La versione da tavolo Bianca Ta crea un punto luce raffinato ed elegante, con la sua struttura leggera, perfetta per illuminare scrivanie e tavoli.

Bianca Liseuse è la versione da terra, dal design pulito e snello, diventa una piantana per una proposta di illuminazione per la zona living.

L’applique Bianca Ap Linear impreziosisce le pareti offrendo una soluzione dal design minimal ma al tempo stesso sofisticato.