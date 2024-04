Carl Hansen & Søn impreziosisce gli spazi del nuovo hub meneghino di NTT DATA

Dal dinamismo relazionale delle pratiche lavorative contemporanee nasce l’esigenza di complessità spaziale dei luoghi che le accolgono e un ripensamento delle tipologie consolidate. Un maggior ricorso a spazi esterni un uso flessibile degli ambienti, la moltiplicazione e diversificazione della tipologia di spazi di relazione e di collaborazione, infatti, sono le principali nuove esigenze dei lavoratori e delle aziende.

Per il progetto di fit-out della nuova sede direzionale di NTT DATA a Milano, articolata su 16 piani di circa 1000 mq ciascuno, l’operazione principale è stata quella di rendere ogni piano unico per layout, materiali e arredi, riproponendo all’interno dell’edificio quello stesso tipo di complessità che si ritrova nella vita urbana, che è in grado, per natura, di generare relazioni indeterminate nonché processi di innovazione.

In questo contesto gli arredi di Carl Hansen & Søn, l’azienda punta di diamante dell’interior design danese, dallo stile minimal e dalle linee pulite ed eleganti, si inseriscono nel contesto in modo naturale e si rivelano perfetti per i nuovi spazi del quartier generale milanese dell’azienda. L’imponente edificio si articola in due macro-area. La prima è costituita dagli “hard spaces” e racchiude tutti gli ambienti indispensabili in qualsiasi ufficio.

La seconda è costituita dai “soft spaces” ovvero tutti quegli spazi non definiti e personalizzabili secondo le necessità relazionali di ogni dipendente. Ogni luogo risponde, dunque, a un’esigenza diversa, per questo motivo sono stati scelti accuratamente arredi funzionali e allo stesso tempo che meglio rispecchiano la filosofia aziendale.

Al piano terra, sotto la scenografica scala, è allestita una lounge area con la collezione Embrace di Carl Hansen & Søn disegnata dal trio di designers EOOS. Le strutture leggere e solide in legno della poltroncina e del tavolino, contrastano con la maestosità dello scalone e danno vita a un ambiente accogliente, perfetto come luogo per la socializzazione.

Il design delle sedute consente una grande libertà di movimento, una caratteristica fondamentale che permette agli utenti di comunicare e interagire liberamente. Inoltre, l’arredo si completa con due Embrace Tables, che non solo si abbinano perfettamente alle poltroncine, ma il loro design distintivo e scultoreo risulta ottimale dal punto di vista funzionale: infatti, la forma rotonda è stata scelta da EOOS per favorire la comunicazione tra le persone.

La collezione Embrace trova spazio anche nei piani superiori dell’edificio, soprattutto all’interno degli uffici, sale riunioni e conference room, mentre negli “soft spaces”, in tutti quegli spazi non definiti e messi a disposizione per il personale, si predilige uno allestimento ancor più leggero e fortemente caratterizzato.

Il gran open space dell’azienda si svincola in due aree opposte. Al centro, vi è la presenza di un corner utilizzato come spazio multifunzionale e arredato con una poltrona Embrace. Il corner è circoscritto da una fila di tavoli di diverse dimensioni e altezze per assecondare le molteplici esigenze. Per questi ultimi sono state scelte le sedie CH33T di Hans J. Wegner, famose per la loro forma scultorea ed essenziale, insieme agli sgabelli da bar CH56 con gambe in legno massello dello stesso designer.

La struttura in legno degni arredi di Wegner ha un aspetto vivace che si presta gli interni moderni e atmosfere più rilassate. Variazioni prospettiche, dilatazioni e compressione degli spazi, riferimenti a piazze, scalinate e corti, insieme a superfici materiche e la presenza degli arredi iconici e più contemporanei di Car Hansen & Søn – che si declinano in modo originale piano per piano originando ambienti di lavoro con identità specifiche – rendono l’insieme ricco e composito nelle forme come il carattere variegato ed eterogeneo della una comunità aziendale che vive questi spazi.