UNIQLO inaugura il secondo punto vendita milanese

Il retailer globale di abbigliamento UNIQLO annuncia oggi l’apertura del suo secondo punto vendita di Milano in Piazza Gae Aulenti, nel quartiere di Portanuova, previsto per il 2 maggio. In questa occasione, la filosofia del LifeWear di UNIQLO – capi semplici, accessibili e di alta qualità che aggiungono comfort alla vita quotidiana delle persone – sarà raccontata attraverso le nuove collaborazioni con ADI Design Museum e BAM – Biblioteca degli Alberi Milano.

“Siamo veramente entusiasti di annunciare oggi l’imminente apertura del nostro nuovo negozio a Milano e di avviare le partnership con ADI Design Museum e BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, due importanti realtà locali in sinergia con la nostra filosofia LifeWear, che ci aiuteranno a diventare parte della comunità di Portanuova”, ha dichiarato Mark Barnatovic, COO di Uniqlo Italia. “Con l’apertura del negozio UNIQLO Via del Corso a Roma, che aprirà dieci giorni prima, UNIQLO Gae Aulenti diventerà il nostro terzo negozio in Italia.”

UNIQLO sostiene ADI Design Museum, istituzione che promuove la qualità del design Made in Italy.

BAM – Biblioteca degli Alberi Milano è un giardino botanico contemporaneo nel cuore di Milano, a pochi passi da UNIQLO Gae Aulenti, offre esperienze culturali a contatto con la natura. Ogni prima domenica del mese, a partire dal 7 aprile, UNIQLO contribuirà ai BAM Community Days, una serie di attività incentrate su temi legati alla natura, alla sostenibilità e alla comunità. I laboratori sono giornate di festa e di apprendimento per adulti e bambini.