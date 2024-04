Signature Kitchen Suite alla Milano Design Week 2024

Signature Kitchen Suite, brand di elettrodomestici da incasso di alta gamma parte del gruppo LG Electronics, presenta le sue novità prodotto e speciali collaborazioni, tra cui quella con Patricia Urquiola per il cabinet Mantle, durante la Milano Design Week.

Design Capsule Collection



Nello showroom di Via Manzoni 47, Signature Kitchen Suite mostra in anteprima il nuovo cabinet Mantle disegnato da Patricia Urquiola (crediti immagine: Matteo Imbriani): un oggetto scultoreo e versatile che porta il Frigorifero convertibile sottopiano al di fuori della cucina. Prosegue inoltre la collaborazione con m2atelier con una nuova versione, ancora più sofisticata del cabinet per Vino cantina sottopiano: SKINS Club, completo di cassetto humidor per sigari. Presso: Signature Kitchen Suite Showroom – Via Manzoni 47, Milano

Novità elettrodomestici: più versatili e high tech



Lo stand di Signature Kitchen Suite a Eurocucina/FTK, disegnato da GamFratesi, mostra le più recenti novità del brand che verranno lanciate sul mercato europeo a partire dal novembre 2024. Tra queste, il French Door 48″ (nella foto) caratterizzato da ampi spazi versatili e personalizzabili, e il Forno 24″potenziato con l’intelligenza artificiale.

Presso: Eurocucina/FTK Hall 4, Stand C19-C30