FuoriSalone: il nuovo showroom Porro in via Visconti di Modrone 29

Dopo l’apertura lo scorso aprile sotto forma di cantiere con un’installazione visiva tridimensionale, e l’inaugurazione lo scorso 6 ottobre, il nuovo showroom Porro in via Visconti di Modrone 29 a Milano viene presentato nella sua veste ufficiale al pubblico internazionale.

Il progetto architettonico di Piero Lissoni lo trasforma in una scatola bianca, pura e lineare, un luogo concettuale in cui le 6 vetrine diventano come monitor sulla città. In occasione del FuoriSalone diventa lo scenario di un racconto in vetrina, dalla tavola al guardaroba, in un progetto totale che narra l’iconica semplicità del design Porro.

In un percorso inondato di luce e scandito da volumi a tutt’altezza e lunghezza e partizioni in movimento, Porro svela il proprio mondo, in cui i sistemi aziendali, vere e proprie architetture complesse ma flessibili, disegnano gli spazi in modo originale dialogando con le collezioni di prodotto: oggetti caratterizzati dalle forme geometriche pure, dai dettagli tecnologici, dalla ricerca su materiali e finiture, firmati da nomi di spicco del panorama del design, come Piero Lissoni, Christophe Pillet, Werner Aisslinger e Nao Tamura.