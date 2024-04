La nuova primavera ceramica anni ’70 secondo Terratinta Group

Se la primavera chiama, Terratinta Group risponde con il linguaggio della creazione materica. Aprile è infatti il mese del design per eccellenza e il brand di Fiorano Modenese, tra i punti di riferimento del settore ceramico più concentrato su artigianalità e sperimentazione, coglie la sfida presentando le ultime novità che confermano lo sforzo immaginativo profuso fino ad oggi.

Da un lato, l’immancabile appuntamento con la Design Week milanese ospitati dallo spazio InLab di via Domenico Balestrieri 6 e, a pochi giorni di distanza, lo sbarco negli States al Coverings di Atlanta. Entrambe le kermesse punteranno i loro riflettori sulle ultime novità delle varie anime del gruppo dove l’ispirazione vintage di Sartoria si combina con lo stile maestoso di Ceramica Magica, l’eleganza di Micro e la versatilità di Terratinta Ceramiche.

TRA PASSATO E FUTURO, LE PROPOSTE FIRMATE SARTORIA

Pop

In continuità con la tendenza attuale che vede un ritorno di fiamma per lo stile Anni ‘70, Sartoria svela l’incantevole universo di Pop, una collezione di ceramica in pasta bianca che abbraccia il passato con uno sguardo al futuro. Immersa nella nostalgia e nell’eleganza di un’epoca leggendaria, Pop gioca su due dimensioni, un listello rettangolare 6,2×25 cm e un quadrato 10×10 cm, entrambi disponibili nelle versioni Flat e tridimensionale. Questa dualità offre la possibilità di creare spazi unici, giocando con le texture e le geometrie in modo versatile e innovativo.

La superficie glossy conferisce a ogni pezzo una lucentezza straordinaria, rendendo la ceramica Pop una tela vivente che cattura e riflette la luce in modo magico e che viene amplificata da una versatile palette di colori. 9 nuance che spaziano dai toni pastello come il Latte, il Verde Acqua e il Rosa Antico, a quelli neutri come Perla e Blu Avio, fino agli accenti saturi di Ocra, Terra, Muschio e Nero. Questa gamma di colori offre infinite possibilità di personalizzazione, permettendo a Pop di adattarsi armoniosamente a ogni ambiente e stile.

Passaggi

Passaggi ribadisce e rilancia la scommessa “colore” esplorando il concetto del tempo attraverso la ricchezza di 8 cromie dal sapore vintage. Sviluppata nel formato 5,7×23 cm, la superficie matt di queste piastrelle, con la sua stonalizzazione che ne sottolinea il fascino autentico, rende ogni pezzo unico creando un effetto che richiama il passare del tempo con uno stile avvolgente. Passaggi è l’incontro perfetto tra l’artigianalità e la qualità moderna del grès porcellanato, un prodotto che si adatta perfettamente a qualsiasi contesto architettonico contemporaneo.

Maximalista

La collezione Maximalista, un raffinato formato 5×40 cm in pasta bianca, riscrive alcuni dei parametri classici del rivestimento ceramico creando drappi eleganti e tridimensionali che ricordano le modanature delle decorazioni architettoniche e avvolgono le pareti in un palcoscenico di pura eleganza. Una versatilità che trasforma ogni volume rivestito da questa collezione in un eloquente frammento di storia narrato attraverso la raffinata texture dei marmi. Le sei varianti morbide e tridimensionali, (Elegant White, Botticino, River Jade, Green Denis, Sodalite Blue e Calacatta Viola), con finitura matt, contribuiscono a conferire agli ambienti una sensazione di raffinatezza e classe senza pari. La superficie si converte in un’esperienza di design che trasforma gli spazi in opere d’arte moderne intrise di fascino e stile.

MAESTOSITA’ GRANITICA CON CERAMICA MAGICA

Granito

Con la maestosa collezione Granito, Ceramica Magica celebra la sublime fusione tra l’antica arte del Seminato e l’innovazione contemporanea, dando vita a un gres porcellanato straordinario nel formato 80×80 cm. Sei cromie che si dipanano come capitoli di una storia millenaria, raccontando il passato glorioso e il presente attraverso un processo di creazione ispirato alla tradizione di spargere frammenti di marmo sulla malta fresca. Ogni piastrella diventa parte di un rito che trascende il tempo, un’opera d’arte in sé che testimonia la connessione ancestrale del brand con la natura e che cattura la forza e la bellezza del granito in ogni dettaglio. Ogni singolo pezzo diventa un elemento distintivo, trasmettendo un senso di eleganza senza tempo, unendo la forza intrinseca del granito alla raffinatezza eterna dell’ispirazione marmo.

LA PIASTRELLA TAILOR MADE FIRMATA MICRO.

Ways – Design Paolo Cappello e Simone Sabatti

La quintessenza dell’eleganza e della versatilità nel mondo delle piastrelle da rivestimento. Concepite con un focus inequivocabile sulla personalizzazione degli spazi, queste piastrelle sono un connubio perfetto tra funzionalità e design innovativo. La collezione offre un ventaglio di possibilità senza precedenti grazie ai suoi tre elementi base: la superficie Plain, accompagnata da Line e Curve che muovono la superficie con un tratto tridimensionale. Questi elementi permettono una flessibilità di composizione che spazia dall’estetica minimale e architettonica a soluzioni decorative ed eclettiche che soddisfano chi ricerca uno stile più audace e distintivo. Un nuovo progetto Micro. sviluppato su 9 delle cromie del brand.

LA NUOVA VITA DI UN’ICONA DI TERRATINTA CERAMICHE

Vicentina

La collezione Vicentina si arricchisce di tre nuove affascinanti tonalità: Bianco, Avorio e Tortora. L’ampliamento di gamma consente la perfetta integrazione in ambienti sia classici che moderni. I formati originali e tradizionali della collezione si arricchiscono con un importante formato 100×100, mentre viene presentata la nuova versione XXS, composta da tre nuovi formati: 22×22 cm, 11×22 cm e 11×11 cm, caratterizzati dalla stessa grafica e da una superficie irregolare che consente la posa a modulo misto sia a pavimento che a rivestimento. A completare l’offerta è stata introdotta una gamma di 4 brillanti colori glossy a contrasto che permette di rompere la monotonia della posa con divertenti giochi cromatici.