Kriptonite con Giulio Iacchetti e Paolo Ulian alla Milano Design Week 2024

In occasione della Milano Design Week 2024, Kriptonite presenta due nuove librerie firmate da due importanti nomi del design italiano: Giulio Iacchetti e Paolo Ulian.

Klark, firmata da Giulio Iacchetti, sarà protagonista di un allestimento scenografico all’interno dello showroom del brand in Piazza 25 Aprile 7, mentre Eta Beta – disegnata a quattro mani da Paolo Ulian e Cinzio Ianiro – verrà presentata in fiera (Hall 14, stand D39) insieme alle ultime novità e le icone storiche di Kriptonite. Il lavoro con Giulio Iacchetti e Paolo Ulian rappresenta la prima collaborazione di Kriptonite con designer di fama internazionale, proponendo uno sguardo inedito sul dna del brand caratterizzato da sempre da linee pulite e una sorprendente leggerezza visiva.

Progettati da Taro Studio, entrambi gli allestimenti presentano, oltre alle nuove librerie, anche un nuovo colore: Terra. Accanto alle finiture classiche – come il bianco, il nero e l’alluminio – e alla palette neutra composta da Sabbia, Antracite Opaco, Grigio Goffrato e Verde Opaco, il nuovo Terra è una tonalità calda e grezza sui toni del mattone che ricorda le sfumature naturali dei terreni rossi di bauxite da cui vengono estratti il metallo e l’alluminio.

La doppia mise-en-scene, in showroom e in fiera, racconta una storia fatta di contrasti materici e cromatici, di storia e di futuro, di radici e di novità. La terra e il terracotta incontrano così l’alluminio e l’acciaio vestendoli con un abito caldo, familiare ed accogliente, mettendo in mostra anche i processi di lavorazioni che stanno dietro alle creazioni Kriptonite. Insieme alle nuove Klark ed Eta Beta, gli allestimenti proporranno anche alcuni dei prodotti più conosciuti realizzati da Kriptonite, tra cui le librerie Krossing, K1, K2 e K3, accanto agli immancabili complementi.

Klark design Giulio Iacchetti

La nuova libreria Klark propone una nuova visione della filosofia di Kriptonite interpretata da Giulio Iacchetti:

“Kriptonite è un’azienda che mi ha sempre affascinato perché coerente nel pensare sistemi ordinativi per la casa in metallo, a basso impatto visivo e dimensionale, ma assai efficaci e funzionali” afferma Giulio Iacchetti. “Ho sempre pensato a loro per proporre un progetto di libreria componibile, che nel tempo si è perfezionato sino ad arrivare al prodotto che vediamo oggi. Klark è il suono onomatopeico della lamiera che dolcemente si piega, secondo linee traforate, per trasformarsi nei moduli della libreria, ma è anche il nome, leggermente modificato, dell’alter ego di Superman (Clark Kent)… un omaggio dunque a Kriptonite, nome che ricorda l’unico elemento in grado di mettere in crisi l’uomo più forte del mondo!”

Klark è un sistema modulare caratterizzato da un profilo essenziale e rigoroso, basato su tre semplici elementi compositivi: la base, le lamiere pieghevoli e i magneti angolari di bloccaggio. Il sistema a incastro studiato dal designer consente un montaggio senza bisogno di fissaggio a parete, in cui le lastre vengono piegate manualmente andando a formare una sorta di ‘C’ e i cui angoli vengono poi bloccati all’interno grazie ai magneti. Il risultato è un progetto estremamente versatile, semplice e capace di adattarsi a un’infinità di spazi, con la possibilità di modificare la componibilità nel corso del tempo. Pensata come elemento freestanding, la libreria può essere posizionata in qualsiasi ambiente, crescendo in altezza e in larghezza in base alle necessità e, al tempo stesso, avere dimensioni di imballo incredibilmente compatte. Realizzata in ferro e proposta in quattro varianti colore – bianco, nero, verde e terracotta – Klark apre ad una componibilità potenzialmente infinita: può essere utilizzata come divisorio tra due ambienti nelle varianti oversize, o fungere da scaffale basso negli spazi living.

Eta Beta design Paolo Ulian

La nuova libreria Eta Beta, disegnata a quattro mani per Kriptonite da Paolo Ulian e Cinzio Ianiro, è un sistema a pareteestremamente semplice da montare.

Il progetto unisce i ripiani orizzontali con dei montanti laterali a pantografo che funzionano come una sorta di fisarmonica. Il sistema viene proposto già assemblato: è sufficiente allungare i rinforzi a croce laterali e fissare la libreria alla parete. Il risultato è un oggetto funzionale, caratterizzato da una grande leggerezza visiva – in linea con la filosofia di Kriptonite – a cui aggiunge un twist decorativo. Eta Beta è disponibile in 2 altezze differenti, una da 7 ripiani alta 212cm e una da 4 ripiani alta 134cm. I ripiani sono profondi 20cm e larghi 82cm. Il sistema a pantografo, inoltre, quando attraversato dalla luce disegna sulla parete suggestive ombre geometriche. La libreria è in alluminio e disponibile nelle colorazioni bianco opaco e nero opaco.