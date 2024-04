Heirloom: la collezione di orologi femminili di Rosefield

Rosefield racconta la quintessenza della propria personalità attraverso la collezione di orologi femminili Heirloom. Il brand di orologeria, di origine olandese, esprime la propria fonte di ispirazione che risiede tanto nella valorizzazione della tradizione, quanto nell’approccio contemporaneo. Così il sapore leggermente vintage si unisce ad un design moderno per dare forma a segnatempo caratterizzati da una cassa extra piatta d’acciaio rettangolare con angoli smussati di 23,65 x 30,6 mm per uno spessore di soli 0,6 mm.

L’essenzialità delle linee, tipica dello stile nordico, trova espressione anche nel quadrante opaco sunray proposto nei toni bianco e verde menta sul quale compaiono gli indici principali – ore 12, 3, 6, 9 – oltre al logo Rosefield e la scritta AMS/NYC ad indicare il viaggio immaginario tra Amsterdam e la cosmopolita New York, rispettivamente il luogo familiare e la destinazione dei sogni.

La sottile leggerezza del segnatempo è rimarcata dal bracciale in acciaio a 9 maglie delicato e flessibile dalla trama fitta e affascinante. Gli orologi della linea Heriloom di Rosefield sono declinati in due versioni, cassa e bracciale d’acciaio con quadrante silver e cassa e bracciale in acciaio dorato con quadrante verde menta, un tono che include un twist inatteso nella collezione. I segnatempo montano un movimento al quarzo tre sfere e sono impermeabili fino a 3 atmosfere.