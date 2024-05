Festa della Mamma con i cofanetti skincare di Cosmetici Magistrali

Per molte di noi è stata la prima vera grande icona beauty, quella da guardare per capire come applicare il mascara e non sbavare il rossetto, che ci ha pettinato da piccole e riempito di treccine. Quella che ci ha aiutato a mettere lo smalto quando i nostri primi approcci alla manicure rasentavano il disastro, quella nel cui profumo, inebriante, dolce e rassicurante, ci siamo perse tante volte. E quella che, certamente, ci ha insegnato l’importanza dei primi gesti per una corretta skincare e il voler bene alla propria pelle.

La mamma è pura bellezza. Per questo pensiamo che le beauty coccole per lei siano sempre il regalo giusto da rivolgerle. Per andare dunque sul sicuro il 12 maggio, nel giorno della Festa della Mamma, puntare su un pensiero in bellezza è sempre una buona idea. I cofanetti skincare di Cosmetici Magistrali sono il pensiero di bellezza giusto, perfetti da regalare alle mamme che non smettono di prendersi cura del proprio aspetto. Qualche esempio? Special Pack Kamilla 1+1 e Special Pack Jaluronius.

Lo Special Pack Kamilla 1+1 contiene due lozioni detergenti delicate viso e occhi a base di Acqua distillata di Camomilla (dall’azione calmante e lenitiva) e di Tiglio (dall’azione nfrescante e distensiva sulla cute) per rimuovere trucco e impurità senza irritare. Le lozioni possono essere utilizzate come impacco su occhi stanchi e gonfi.

Lo Special Pack Jaluronius, invece, contiene Jaluronius Cream e Jaluronius 2%, entrambi ideali per pelli disidratate e dal colorito spento. La crema idratante riequilibrante ripristina il giusto grado di idratazione e aiuta l’equilibrio cutaneo, regalando alla pelle un boost di luminosità (perfetta anche come base make-up). L’idrogel super-idratante, in formato travel size, è arricchito con una elevata concentrazione di acido ialuronico e mantiene l’idratazione cutanea costante. La pelle diventa più liscia e uniforme. Può essere utilizzato da solo o come siero in combinazione all’abituale skincare giorno e notte ed è adatto anche alle pelli miste perché privo di oli.

Di sicuro regalare per la Festa della Mamma un cofanetto skincare di Cosmetici Magistrali avrà un effetto speciale.