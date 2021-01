Frasi festa della mamma: le più belle per farle gli auguri!

Pubblicità

Quante volte vi sarà capitato di sentirvi dire “perché di mamma ce n’è una sola?” Sicuramente dalla vostra mamma, ma anche nelle canzoni, nei testi, nelle pubblicità, perché è proprio vero, di mamma ne abbiamo una sola e va trattata sempre con amore perché è l’unico modo che abbiamo per ringraziarla per tutto quello che fa per noi! E mai come nel giorno della sua festa dobbiamo ricordarle che le siamo grati e, soprattutto che le vogliamo bene! Ecco quindi alcune delle più belle frasi festa della mamma per farle gli auguri!

Frasi festa della mamma

Tutto ciò che sono, o spero di essere, lo devo al mio angelo di madre.

(Abraham Lincoln)

(Abraham Lincoln) Dicono che puoi scegliere gli amici e non la famiglia. Sono contento che sia vero perché ho la migliore famiglia di sempre, e tu ne sei la ragione. Grazie mamma!

Dimentichiamo Superman, Batman, Spiderman e tutti gli altri eroi dei fumetti. Dovrebbero fare un film su di te – Supermamma! Grazie per essere l’eroina della mia vita.

Una buona madre vale cento maestri.

(George Herbert Palmer)

(George Herbert Palmer) Il cuore di una madre è un profondo abisso in fondo al quale troverai sempre il perdono.

(Honoré de Balzac)

(Honoré de Balzac) Dio non poteva essere ovunque, e quindi ha creato le madri.

(Rudyard Kipling)

(Rudyard Kipling) Il significato più puro e più vero della parola “incondizionato” si può trovare solo nell’amore di una madre. Grazie per quella mamma.

Per tutte le volte che non ho mai detto grazie perché pensavo che lo sapessi, ti ringrazio ora più che mai. Buona festa della mamma!

Grazie per non aver mai chiesto spiegazioni quando tutto ciò che volevo era un lungo abbraccio e qualche risata.

Grazie per avermi fatto fare il pieno di sorrisi, abbracci e carezze. Grazie per l’immenso amore che mi hai sempre regalato. Grazie di essere la mia mamma!

Descrivere mia mamma vorrebbe dire descrivere un uragano in tutta la sua potenza.

(Maya Angelou)

(Maya Angelou) Essere madre è difficile, ma tu ci sei riuscita benissimo. Buona festa della mamma alla mamma migliore del mondo!

Grazie per essere la prima casa del mio cuore. Buona festa della mamma!

Noi non veniamo dalle stelle o dai fiori, ma dal latte materno. Siamo sopravvissuti per l’umana compassione e per le cure di nostra madre. Questa è la nostra principale natura.

(William Shakespeare)

(William Shakespeare) Cara mamma, grazie per esserci sempre, per amarmi e per prenderti cura di me. Nessuno potrà mai sostituirti nel mio cuore.

L’amore di una mamma è incondizionato: mentre gli altri prima ti conoscono poi ti amano, la mamma prima ti ama poi ti conosce.

Non sempre ti dico quanto sei importante e speciale nella mia vita, ma, mamma, sappi che sono infinitamente grato per tutto ciò che sei e per chi mi hai insegnato ad essere.

L’amore tra una madre e suo figlio dura per sempre e io sono così fortunato ad avere il tuo amore. Grazie!

Per ognuno di noi esiste un punto di riferimento. Vero, puro. Il mio è 50 anni di vita assieme. 50 anni d’amore. Di costruzione, sostegno, fiducia, rispetto. Giorno dopo giorno, passo dopo passo. A te, mamma, come figlio, la mia gratitudine e amore.

(Fabrizio Caramagna)

Frasi festa della mamma defunta

Purtroppo però non tutti hanno la fortuna di passare questo giorno con la propria mamma perché purtroppo lei non è più qui con noi. Non vi è motivo però per pensare a lei con tristezza perché sicuramente sarà sempre con voi, oggi più che mai. Ecco quindi alcune frasi per la festa della mamma defunta.

Niente riuscirà mai a dividerci perché noi eravamo, siamo, e saremo sempre un’unica anima divisa in due distinti corpi. Ti voglio bene mamma!

Il mondo cambia di anno in anno, le nostre vite di giorno in giorno, ma l’amore e il ricordo di te non passeranno mai.

Ora che non posso più abbracciarti ti tengo stretta nel mio cuore, nella mia mente, nei miei sogni… Mi manchi da morire…Ciao mamma.

Oggi più che mai ti sento come se fossi ancora qui. Perché il libro dell’amore non finisce con il leggere l’ultima pagina. Mi manchi mamma.

Mamma, la tua mano posata sulla mia spalla rimarrà con me per sempre. Sarai vicino a me ovunque vada, lo so.

Eri un angelo e adesso lo sei nel vero senso della parola. Ti porterò sempre nel cuore mamma, nessuno sarà mai come te.

La maggior parte delle persone può solo sognare di vedere un angelo. Avevo il piacere di vivere tutta la mia vita con uno e di ricordarla dopo che volava via in cielo. Mamma, mi manchi.

È difficile dimenticare qualcuno che ti ha dato così tanto da ricordare.

Mamma ci hai lasciato bellissimi ricordi, il tuo amore è ancora la nostra guida, anche se non possiamo vederti, sei sempre al nostro fianco.

Mamma, ogni volta che mi manchi, ricordo anche quanto sono stato fortunato ad averti nella mia vita. Non scambierei quei momenti con il mondo.

(Cindy Adkins)

(Cindy Adkins) Ho sempre creduto che un angelo custode mi proteggesse dall’alto dei cieli ma non avrei mai immaginato che saresti stata tu a farlo. Ti voglio bene angelo mio.

Cara mamma, da quando hai lasciato la vita terrena il paradiso ha ricevuto un angelo molto speciale.

Mi manchi mamma.

Mi manchi mamma. So che stai ascoltando dall’alto mamma. Sappi che non c’è niente che apprezzi di più del tuo amore. Non importa dove sono o cosa sto facendo, i tuoi ricordi mi scalderanno sempre il cuore.

L’amore di una madre è sempre con i suoi figli. Perdere una madre è uno dei dolori più profondi che un cuore possa conoscere. Ma la sua bontà, la sua cura e la sua saggezza vivono come un’eredità d’amore che sarà sempre con te. Possa quell’amore circondarti sempre e portarti pace.

Non scorderò mai mia madre, perché fu lei a piantare e nutrire i primi semi del bene dentro di me.

(Joseph Roth)

Frasi festa della mamma divertenti



E dopo un po’ di tristezza, ora vogliamo tirarvi su con alcune frasi per la festa della mamma divertenti!

Quanto tua mamma ti chiede se può darti un consiglio, è in realtà una frase retorica. Lei te lo darà comunque. Tanti auri mamma.

“Papà che cos’è un uomo?” “Un uomo, figlio mio, è una persona che riesce a proteggerti senza aver mai paura di nulla” “Allora da grande voglio diventare un uomo vero, proprio come la mamma”

A te, solo a te, cara mamma, dono la mia anima, il mio cuore, il mio sorriso, la mia paghetta… A proposito, questo mese riceverò il doppio, vero? Auguri alla mamma più generosa del mondo! Grazie ancora!

Mamma, sei proprio come il vino: più invecchi e più migliori, visto che non hai più le stesse forze di una volta: pensa, ora posso finalmente scorrazzare libero per casa, senza essere colpito da una ciabatta volante! Ah, dimenticavo: tanti auguri!

Tanti auguri alla mia mamma dai mille talenti: riesce a fare duecentocinquantamila cose contemporaneamente ricordandosi sempre di darmi una carezza o un ceffone quando ci vuole. Ti voglio bene

Frasi festa della mamma suocera



Non dimentichiamoci mai che di mamma ce n’è una sola, ma nel corso della nostra vita incontriamo tante donne che sono anche loro mamme di qualcuno e perché non dovremmo quindi fare gli auguri anche a loro? Una di queste è sicuramente la suocera! Ecco allora alcune frasi festa della mamma suocera!

Come regalo per la festa di oggi, mia cara suocera, avevo pensato di restituirti il tuo adorato figlio!

Una suocera come te è come una madre, ti sono bastati pochi gioni per raggiungere una vita di critiche e lamentele!

Se con mia madre è sempre festa, con una suocera come te sono conciato per le feste! Auguri!

In te ho trovato una seconda mamma, una donna attenta, paziente, affettuosa… Grazie per quello che fai per noi ogni giorni, tanti auguri per la tua festa

Per merito tuo l’uomo/la donna che amo è quello che è, una persona meravigliosa… Sei davvero una mamma speciale, tanti auguri per la tua festa

Frasi festa della mamma per bambini



E infine, non c’è niente di più bello che vedere la mamma con gli occhi del suo bambino. Ecco quindi alcune frasi festa della mamma per bambini, per poter fare gli auguri alla loro supereroina!

Ciao mammina, lo sai che sei l’amore della mia vita? Buona festa della mamma!

Ti voglio un bene infinito, mamma, come il cielo con le stelle!

Sei una mamma super, la migliore del mondo! Non cambiare mai, mami.

Mamma sei bellissima. E io ti voglio un bene così. Auguri per la tua festa!

Fonte: frasimania