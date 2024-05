Finalmente abbiamo trovato la borsa in pelle perfetta per il lavoro

Nonostante sia una vera e propria signora delle borse, l’ultima cosa in cui abbiamo pensato di investire è stata una borsa da lavoro di qualità. Semplicemente, non se sentiva il bisogno quando avevamo un’opzione di tela perfettamente valida, spaziosa e resistente nel nostro arsenale. Ma dopo aver trascinato una borsa pesante e ingombrante in più di un’occasione professionale, quello stile particolare ha iniziato a perdere la sua lucentezza.

Abbiamo capito che era arrivato il momento di passare a una scelta più elegante e raffinata. Ma se siete come noi – una persona che non solo comprende l’investimento in una borsa firmata (dal punto di vista finanziario ed emotivo), ma anche il fatto che si tratta di un accessorio che userete ogni singolo giorno – la paralisi da indecisione seguirà senza dubbio. E ancora di più quando si cerca una borsa da lavoro che superi le stagioni e che duri a lungo.

Alla fine mi sono imbattuta nella Vancouver Tote di DeMellier. Conoscevamo già bene la New York Tote, il bestseller del marchio londinese, quindi sapevamo che è una borsa in pelle di alta qualità, ma non ci aspettavo che uno stile così minimalista e senza tempo sarebbe diventato la scelta per quasi tutto.

È noto al mondo che le persone – che il sistema di trasporto, se è per questo – non sono la più gentile con un bagaglio a mano. Capita di rovesciare molti thermos di caffè e schiacciare troppe barrette di cereali per poterle contare nel nostro borsa a mano. Ma guardando questa borsa, non si direbbe. E per rendere l’idea, abbiamo ricevuto innumerevoli complimenti su questa tipologia di borsa di pelle per tutti gli eventi post-lavorativi a cui molti di noi hanno partecipato, basati esclusivamente sull’aspetto e, soprattutto, sulla sensazione al tatto.

Come borsa da lavoro, è in grado di contenere un computer portatile da 15 pollici con spazio a sufficienza per una bottiglia d’acqua o un thermos, la borsa da toilette e alcune altre necessità quotidiane. È risaputo che riempiamo le borse fino all’orlo, e questa borsa può contenere tutto l’essenziale, senza lasciare spazio extra per le cose che potrebbero servire e che in realtà non usiamo mai.

Naturalmente, questa non è solo una borsa da lavoro: all’interno ci sono caratteristiche che le permettono di essere all’altezza delle migliori borse di design sul mercato. Nelle due tasche a soffietto è possibile riporre le chiavi, il telefono e il portafoglio a portata di mano, il che è molto utile durante i nostri spostamenti quotidiani. C’è anche una tasca con cerniera, dove possiamo tenere i nostri gioielli e altri piccoli oggetti di valore.

Potremmo continuare, ma in realtà dovete provare questa borsa di persona. Fidatevi: Userete la Vancouver Tote ogni singolo giorno. E nel caso in cui vogliate altre opzioni elevate, acquistate altre tote bag in pelle di DeMellier approvate e amate dalla redazione.