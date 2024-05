8 tendenze dei costumi da bagno nell’estate 2024

Nell’aria c’è un frizzante accenno di primavera e i post su Instagram delle gite sugli sci cominciano a diminuire. Questo può significare solo una cosa: la stagione dei costumi da bagno è vicina. Che abbiate o meno già prenotato le prime vacanze estive, il minimo che possiate fare è iniziare a pianificare i vostri outfit per la partenza. Quest’anno sarà più facile che mai costruire il vostro guardaroba intorno ai costumi da bagno, dato che la linea di demarcazione tra l’abbigliamento e gli stili tecnici da bagno diventa sempre più sottile.

Per esempio, una canottiera nera è uno dei miei top preferiti da indossare in estate. Se poi si indossano dei pantaloncini di jeans o un vestito di spugna con dei bei sandali, il gioco è fatto. “L’abbiamo visto in tutte le sfilate delle ultime due stagioni: sarong in microrete e copricostumi in maglieria a maglia larga“, affermano Jordan LaGuardia e Terese Ostendorf LaGuardia, co-fondatori di Meridian Swimwear. “Questa tendenza a strati trasparenti, abbinata al trend del senza mutande, sta portando i costumi da bagno nello stile di tutti i giorni“.

I costumi da bagno che indosseremo nell’estate 2024: modelli, colori e tagli

Inoltre, i costumi da bagno sono diventati leader nella moda sostenibile, con molti marchi che adottano pratiche più etiche nelle loro attività. “C’è un allontanamento consapevole dai costumi da bagno per una sola estate e da quelli fast-fashion da 30 dollari che durano solo pochi mesi“, ha dichiarato Sienna Gomez, fondatrice di Sienna Swim. “I nostri clienti si preoccupano della provenienza dei loro costumi e del fatto che siano realizzati in modo sostenibile e ponderato“. Forse è una parte della mentalità della cultura del nuoto, un’unità con la Terra, a rendere merito a questo cambiamento, che si è rivelato una transizione più lenta per il prêt-à-porter. Forse anche i materiali e i processi di produzione sono diversi. In ogni caso, le pratiche rispettose dell’ambiente sono il nuovo standard per i costumi da bagno.

A parte gli ampi movimenti di sostenibilità e vestibilità, in questo momento i costumi da bagno stanno vivendo alcune tendenze interessanti. Dai gioielli incorporati, alla tecnologia di modellazione invisibile, fino alla continuazione dell’estetica virale della coquette, scoprite qui di seguito le tendenze che vedrete quest’anno su tutte le spiagge.

Coquette

È ovunque, dalla moda all’arredamento, dai telefoni ai capelli alle scarpe. E ora anche i costumi da bagno. Il fenomeno coquette (ovvero l’ossessione per l’estetica ultra-femminile) continuerà, senza sorpresa, anche in estate. Preparatevi a vedere fiocchi, rosa baby, ruches e arricciature a volontà.

Maillot Mania

I costumi da bagno interi sono dei classici, ma con l’effetto Sofia Richie e l’elegante ritorno alla ribalta di Pamela Anderson, sono di nuovo di tendenza. “Adoro il ritorno del costume intero: un capo senza tempo e di classe che la gente sta riportando in auge in un modo ancora sexy e divertente“, ha condiviso Gomez. “Vedo i nostri clienti vestire i loro costumi da bagno con gioielli d’oro, capelli raccolti e abiti trasparenti che passano facilmente dal giorno alla sera“.

I gioielli

I gioielli sono sempre un must per una redattrice amante degli accessori come me, ma questa tendenza rende tutto più semplice perché lo sfarzo e il glamour sono già incorporati. Pensate a catene da attaccare in vita e ad altri gingilli luccicanti, così da poter scintillare sotto il sole senza doversi preoccupare di perdere nulla. Per un tocco in più, aggiungete i gioielli da bagno di Dorne, che possono essere agganciati a qualsiasi costume da bagno per un divertente scintillio.

Bandeaus

Forse è il ritorno dell’estetica anni ’70, ma le bandeaus sono tornate per il momento. Sono facili per l’estate e in linea con la rinascita del boho-chic, quindi perché no? “Siamo sempre alla ricerca di costumi da bagno che si concentrino sulla linea dell’abbronzatura“, ha dichiarato LaGuardia. “Non c’è niente di peggio che indossare un costume alla moda, prendere troppo sole e poi passare il resto dell’estate a cercare di uniformare i segni dell’abbronzatura“.

’90s Minimalism

Un post condiviso da It's Now Cool (INC) (@itsnowcool)

È come se dicessimo che gli anni ’90 sono tornati da quando, beh, dagli anni ’90. Ma non possiamo negare una tendenza quando c’è. Ma non possiamo negare una tendenza quando c’è. Forme minimaliste, linee pulite e colori solidi (come il nero, uno dei preferiti) sono generalmente classici nella moda, ma sono particolarmente lusinghieri nei costumi da bagno. “Il classico slip a vita alta e sfacciato sarà sempre di moda, ma quest’anno, in particolare, ci sarà una grande richiesta di slip a vita bassa anni ’90, a copertura totale, con le ossa dei fianchi in evidenza“, secondo Gomez. “Come team di stilisti, ci stiamo concentrando maggiormente sugli slip a vita bassa o media per il modo in cui allungano il busto e le gambe e si adattano a tutti i tipi di corpo. La modestia è di moda“.

Sculpted Shape

Un post condiviso da Bydee (@bydee_aus)

Si potrebbe affermare che i costumi da bagno non sono mai stati facili per chi ha un corpo normale (leggi: bello!). I costumi da bagno succinti non fanno molto oltre a coprire l’essenziale (a malapena), ma i costumi da bagno più coprenti non sono sempre i più eleganti o cool. Non quest’anno. Un numero sempre maggiore di marchi si sta concentrando su elementi shapewear che possono essere incorporati in modo invisibile in un costume da bagno con l’aiuto di tessuti compressivi e di una costruzione intenzionale.

Questi elementi offrono il sostegno necessario e gli effetti modellanti desiderati che possono aumentare la fiducia di chiunque, che ne abbia bisogno o meno. Ispirato dalla cofondatrice Chrissy McCurdy che indossava un reggiseno sotto il costume da bagno, Stylest è nato come un modo per rendere gli shapewear adatti all’acqua, invece di cambiare se stessi per un costume da bagno. “I costumi da bagno modellanti necessitano da tempo di un rinnovamento della moda”, ha dichiarato Joyann King Michael, cofondatrice di Stylest ed ex redattrice di moda. “Lo stile di vita e il corpo delle donne si evolvono e i costumi da bagno flosci e succinti non sempre funzionano”.

Nature Colors

Un post condiviso da meridian swimwear (@meridianswimwear)

I costumi da bagno luminosi e al neon sono stati un successo negli anni 2010, ma non in questo decennio. Quest’anno, i costumi da bagno sono all’insegna dei colori naturali: blu, verdi, marroni e neutri. Pensate all’ambiente in cui vi troverete con acqua, sabbia e foglie tropicali. Questo fa parte del movimento generale della moda verso scelte di stile più sottili. Stiamo assistendo a una tendenza di “ritorno all’essenziale” nei costumi da bagno“, ha dichiarato la fondatrice e CEO di Jade Swim, Brittany Kozerski Freeney. “I colori neutri e quelli della terra sono sempre andati bene per noi, ma soprattutto quest’anno, quando iniziano a fare tendenza. Sono lusinghieri per tutte le carnagioni e, se lo si desidera, permettono di sovrapporre accessori e copricostumi più audaci per abbinare i costumi da bagno in modo diverso per ogni tipo di occasione“.

Print Renaissance

Un post condiviso da Monday Swimwear (@mondayswimwear)

Per chi non è abbonato all’estetica sottile, il massimalismo è tornato e le stampe divertenti non fanno eccezione. In spiaggia, al lago o in piscina, un motivo audace si farà notare. Parola di Lina Goez, designer di Cosita Linda: “Per la prossima stagione vedremo bellissime stampe tropicali, botaniche ed esotiche, con turchesi brillanti e coralli al tramonto”.