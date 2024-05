Ghidini1961 al Salone del Mobile di Milano

Per Ghidini1961 il Salone del Mobile.Milano 2024 è l’occasione per compiere un ulteriore step verso la realizzazione di una collezione nata per la casa, ma ora sempre più completa per tipologia di proposta (imbottiti, tavoli e tavolini, sedute, letti, lampade, tappeti, complementi e accessori decorativi…) e trasversale per gusto oltre che per destinazione d’uso; non solo residenziale, ma anche per uffici e spazi dedicati all’accoglienza.

Una collezione che abbraccia con un linguaggio uniformemente sofisticato e contemporaneo tanto i pezzi più importanti, quali divani e tavoli, quanto i complementi con cui il brand aveva iniziato a presentarsi sul mercato. Se i primi colpiscono per una presenza vigorosa, accentuata dalla scelta di materiali pregiati quali il metallo e il marmo trattati con un approccio scultoreo, con i complementi Ghidini1961 si concede ancora un approccio sottilmente giocoso.

Linee curve, volumi avvolgenti, forme generose e cromie dei vari materiali armoniche, così si esprime la collezione Ghidini1961, rappresentazione della solidità dei valori di progetto. I designer danno libero sfogo alla loro creatività, elevando la specificità del brand, l’eccellenza manifatturiera che, partendo dall’arte della forgiatura del metallo, è stata applicata agli altri aspetti produttivi.

Afferma Roberto Ghidini, presidente di Ghidini1961: “L’alta manifattura è, storicamente, la nostra eredità ed è diventato il nostro modo di distinguerci nell’universo variegato del design contemporaneo. Un valore che passa in ogni singolo pezzo della collezione, di cui siamo fieri di svolgere internamente tutte le fasi produttive, con punte di eccellenza che non hanno paragoni nel comparto, come le strutture dei divani che sono completamente in pressofusione di metallo, a garanzia di una bellezza inalterata nel lungo periodo”.

Metallo che diventa dettaglio, struttura volutamente a vista, anima nascosta, decoro: Ghidini 1961 presenta le novità 2024 che portano la firma di Lorenza Bozzoli, Stefano Giovannoni, Richard Hutten, Robert Stadler e Paolo Rizzatto.

Ghidini1961 è stata fondata nel 2016 come il ramo di design di Ghidini Giuseppe Bosco, il marchio ha raccolto consensi a livello internazionale per le sue collezioni distintive che fondono l’artigianato tradizionale con l’estetica contemporanea. Con un’attenzione particolare ai materiali pregiati, ai dettagli impeccabili e all’eleganza senza tempo, Ghidini1961 continua a stabilire lo standard per un design esclusivo e di grande qualità in tutto il mondo.