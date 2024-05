Labbra irresistibili con Phyto-Lip Balm da Sisley-Paris

Il segreto di una bocca irresistibile si chiama Phyto-Lip Balm ed è la proposta di Sisley-Paris. Essenziale per chi ama avere labbra visibilmente levigate, rimpolpate e definite, un make-up 100% nude dall’effetto fresco e luminoso. Naturali o impreziosite da un tocco di colore, per adattarsi alla carnagione.

Grazie alla sua formula fine, Phyto-Lip Balm ha una texture quasi impalpabile; fondente e avvolgente, nutre le labbra per tutto il giorno e le riveste con:

una bolla di idratazione immediata e di lunga durata (quattro ore) grazie al suo Complesso Hydro-Booster;

un involucro che nutre a lungo la pelle, grazie al Burro di Karité;

un film di protezione a lunga tenuta, grazie a un derivato della Vitamina E.

Tre tonalità leggere e seducenti per un sorriso perfetto:

Cloud , tonalità trasparente che può essere usata da sola o come base per il rossetto

Pink Glow , rosa tenue e delicato che varia a seconda del pH della pelleper una finitura unica e personalizzata

Crush, rosewood luminoso,un po' più deciso per labbra che sembrano dipinte ad acquarello

Per labbra deliziosamente morbide ed elastiche. Perfette per un look “no make-up” o per attenuare uno smokey eye, le magiche nuance immaginate da Sisley. L’astuccio ricaricabile, ornato da strisce zebrate bianche e dorate, è avvolto in un’elegante custodia effetto scamosciato rosa girly.

Insomma, questo balm sublimatore è bello come un rossetto, cremoso e piacevole come uno stick idratante. Trasparente o leggermente colorato… una volta scelto, sarà difficile farne a meno.