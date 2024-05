La bellezza Natura Bissé nell’Abi Spa dell’Hotel Abi d’Oru di Porto Rotondo

L’Hotel Abi d’Oru è l’icona dell’ospitalità in Sardegna, che abbraccia la Baia di Marinella, a Porto Rotondo e oggi anche un punto di riferimento per la cura del sé e della bellezza: da questa estate, gli ospiti potranno scoprire nell’Abi SPA dell’Hotel nuovi rituali firmati Natura Bissé.

Con un approccio unico che ruota attorno alla filosofia di bellezza secondo cui ogni pelle ha una propria voce, Natura Bissé è il brand di luxury skincare fondato a Barcellona nel 1979, oggi affermato in tutto il mondo e diretto con passione dalla seconda generazione della famiglia Fisas.

Grazie all’expertise di professionisti del mondo della cosmetica, il DNA delle collezioni e dei rituali Natura Bissé fonde tecnologia pionieristica con il più delicato tocco umano per ascoltare e rispondere con risultati straordinari alle differenti esigenze di ciascun ospite. L’attenzione all’unicità di ognuno è il leitmotiv che lega l’Hotel Abi d’Oru e la sua Abi Spa al brand Natura Bissé.

All’intero dell’hotel – le cui camere e suite eleganti e contemporanee, recentemente rinnovate, creano un sodalizio tra la destinazione e gli ospiti – la natura è protagonista ed è proprio nel giardino privato che si trova l’Abi Spa. Con le sue 4 sale trattamenti – che prendono il nome e la fragranza, al loro interno, delle essenze sarde, la Spa dispone di una zona umida – con sauna, bagno turco, docce emozionali, cascata di ghiaccio e stanza del sale – e della ancor più intima ed esclusiva Private Spa.

La Private Spa è una vera spa nella spa ed è riservatissima; dispone di un’area bagnata completamente privata, jacuzzi e due lettini per massaggi di coppia. Qui prende vita l’esclusivo rituale benessere Natura Bissé, studiato per l’Hotel Abi d’Oru e per gli ospiti che scelgono di trascorrere il tempo libero in quest’angolo di paradiso: il Rituale Mediterraneo by Natura Bissé. Un percorso benessere da condividere, che inizia con la magia esfoliante dei cristalli di sale e della polvere di riso; una maschera idratante per il corpo e un massaggio rilassante del cuoio capelluto; massaggio corpo aromatico da 50 minuti. Il percorso si conclude con un aperitivo sardo all’interno della Spa.

Per la stagione 2024, inoltre, gli ospiti potranno scegliere all’interno della Spa il menu trattamenti dedicato Natura Bissé, ideali per l’estate e la cura della bellezza anche in vacanza:

THE CITRUS ESSENCE

Il trattamento illuminante e rassodante per il viso, perfetto per contrastare i segni del foto-invecchiamento e caricare la pelle con una doppia sferzata di Vitamina C.

DIAMOND ENERGY

L’antietà globale iconico per il brand, è una vera e propria infusione di energia che ravviva anche le pelli più spente.

INHIBIT FACE-LIFT

Il rituale viso d’avanguardia che lifta, rimodella e rimpolpa l’ovale, ispirato alla più moderna procedura estetica.

SCRUB & AROMATIC MASSAGE

Il trattamento corpo a 360° per il benessere della pelle, combina sensorialità olfattiva a manualità personalizzate dall’azione detox.



I protocolli di trattamento e le gestualità racchiuse in questi trattamenti sono fondamentali per creare una connessione con l’ospite, andando oltre il semplice contatto fisico ma comprendendo ascolto, comprensione ed empatia.

Enjoy the Wow è così da oggi l’invito rivolto ad ogni ospite, grazie ai rituali del brand pensati per garantire risultati immediati visibili e la possibilità di dedicarsi ad un momento benessere anche durante l’estate al mare, in una delle mete del Mediterrano più amate, la Sardegna.