Cropelli lancia la nuova linea di rubinetteria ALYSSIA

Dopo la partecipazione ad AQUA, lìevento di Archiproducts Milano firmato da STUDIOPEPE durante il Salone del Mobile, Cropelli lancia la collezione ALYSSIA nella sua versione più completa. Una linea completa di quattro rubinetti coordinati, tre modelli per lavabo (basso, alto e incasso) e un modello per bidet e di un sistema doccia, che si trasforma in un elemento di arredo, da vivere ogni giorno col massimo comfort e secondo le effettive esigenze.

La collezione è realizzata in acciaio Inox: un materiale bello a vedersi, ma anche resistente e a bassissimo impatto ambientale perché una volta prodotto ed applicato non causa più emissioni inquinanti né problemi di smaltimento e rigenerazione. Pertanto Alyssia resterà così come nuova per un lunghissimo arco temporale, durante il quale sarà sempre sicura e perfettamente funzionale.

Alyssia per lavabo e bidet

La linea di rubinetti Alyssia esprime uno stile dinamico e grintoso che si sposa con l’estrema versatilità e la grande funzionalità: ne fanno parte i rubinetti lavabo basso, lavabo alto, lavabo ad incasso e bidet.

I rubinetti ALYSSIA sono in acciaio spazzolato, sinonimo di luminosa eleganza, facile e veloce a pulirsi, molto igienico. E hanno riduttori di portata a 6 l/min.

La maniglia, anch’essa in acciao inox, si caratterizza per la texture cannettata in verticale, un dettaglio elegante e minimalista che con discrezione si fa notare in qualsiasi contesto. Infine, come accessorio, viene fornita anche la piletta a scarico click-clack per lavabi e bidet: dal funzionamento intuitivo, è sufficiente una piccola pressione sul tappo per chiuderlo o per aprirlo.

Come è composto il kit Alyssia per la doccia?

Il sistema doccia ALYSSIA si compone, oltre agli elementi tipici di una doccia, ovvero soffione, colonna, saliscendi doccetta etc, di un ripiano Mobile Basso o, in alternativa, di un contenitore Mobile Alto che, posizionato nella parte inferiore della doccia, può quindi rivestire la preziosa funzione di box contenitore senza la necessità di ulteriori lavori murari.

Cropelli propone il kit doccia in tante finiture cromatiche diverse, fra cui lo Steel brushed e il Black o White matte, e tutte le soluzioni cromatiche e finiture RAL possibili.

Essenziale e facilmente integrabile in qualsiasi tipo di ambiente bagno, il suo mobile nelle varianti alto o basso può essere svincolato dalle parti soprastanti per consentire la sua installazione anche sulla parete laterale del vano doccia. La stessa rubinetteria può essere esterna.

Il risultato finale è quello di un sistema doccia inedito, di grande equilibrio formale ed estrema funzionalità, integrabile in qualsiasi progetto bagno, residenziale o contract.