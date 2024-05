Tomasella al Salone del Mobile 2024 ha presentato una serie di novità

Tomasella rappresenta un’eccellenza nel panorama dell’arredamento, offrendo una vasta gamma di mobili, complementi e sistemi componibili per la zona giorno e per quella notte. La sua storia, radicata nell’artigianato italiano e guidata da una visione proiettata verso il futuro, si distingue per la creazione di arredi di alta qualità, dal design elegante e accessibile a tutti.

L’azienda, costantemente in evoluzione e attenta alle esigenze del mercato, realizza collezioni in linea con le ultime tendenze che vengono apprezzate non solo in Italia ma anche a livello internazionale.

Gruppo notte Theo

Tra le novità del Salone del Mobile 2024 Tomasella ha presentato il gruppo notte Theo, un sistema completo pensato per arredare una camera da letto contemporanea. Caratterizzato da linee pulite e moderne, Theo si presenta come una fusione armoniosa di estetica ed ergonomia, garantendo una perfetta sinergia tra forma e funzione. Comò, cassettiere, comodini, ogni elemento è studiato nei minimi dettagli per offrire il massimo comfort e una perfetta praticità, senza trascurare l’eleganza e lo stile che contraddistinguono le proposte dell’azienda.

Cassetti, vani a giorno e geometrie! Le soluzioni Theo sono poliedriche e funzionali, capaci di trasformare ogni camera da letto in uno spazio unico e personalizzato.

Sistema nicchie per armadi Total Home

Total Home è un innovativo sistema di nicchie per gli armadi, proposto in una nuova dimensione in termini di funzionalità, che rivoluziona il modo di utilizzo di questi elementi d’arredo. Il sistema Total Home è pensato per permettere una personalizzazione completa, consentendo di combinare molteplici soluzioni per organizzare al meglio la vita quotidiana in casa. Nicchie appendiabiti ideali per l’ingresso, vani con seduta imbottita perfetti per le aree relax e i pratici spazi con zona studio integrata: Total Home offre una versatilità unica alle armadiature. Grazie ai ripiani e alle scrivanie estraibili, è possibile trasformare l’interno degli armadi in funzionali piani lavoro adattandoli alle esigenze specifiche di ogni ambiente.

La scelta dei materiali è altrettanto ampia e diversificata, garantendo un progetto su misura.

Letto e Gruppo Notte Bliss

Per una camera da letto discreta, elegante e contemporanea, la risposta è Bliss, una collezione completa per la zona notte che si compone di letto, comò e comodini. Bliss si distingue per le sue linee rigorose che creano un total look perfettamente abbinato. La particolarità del letto Bliss risiede nella testiera che si presenta con una struttura in legno e con una parte centrale imbottita che conferisce all’insieme grande morbidezza.

Il letto è infatti disponibile in vari tessuti, pelle ed ecopelle di rivestimento. I comodini e il comò possono anche essere integrati al letto stesso.

Sistema giorno a palo Andromeda

La zona living di Tomasella si arricchisce di design e innovazione con Andromeda: un nuovo sistema modulare caratterizzato da linee sottili, discrete ed estremamente eleganti. Andromeda offre molteplici possibilità di personalizzazione. Grazie agli elementi portanti a palo, che possono essere fissati a soffitto o a parete, è possibile infatti giocare con le dimensioni e le altezze creando librerie e pareti giorno originali che si adattano alle varie esigenze di spazio. Gli elementi componibili di Andromeda possono essere integrati con luci a led, ripiani o con vani chiusi, disponibili in una vasta gamma di finiture. Andromeda è la soluzione ideale per gli amanti dell’arredamento in stile industriale e contemporaneo, offrendo un’interpretazione moderna e versatile del concetto di abitare funzionale.

Madia Audrey

La nuova madia Audrey di Tomasella si distingue per il suo stile sofisticato e allo stesso tempo funzionale, conquistando l’attenzione con la sua presenza raffinata. Con una struttura in metallo che conferisce un tocco di modernità, ante in vetro e un particolare schienale laccato intrecciato, che aggiungono un’eleganza senza tempo, Audrey si inserisce perfettamente in contesti dove il design riveste un ruolo centrale, diventandone un elemento d’arredo protagonista. Inoltre, offre una grande versatilità con ripiani disponibili in diverse finiture o pratici cassetti per organizzare al meglio gli spazi e riporre gli oggetti. La combinazione di forme eleganti e di aspetti funzionali rende la nuova madia non solo un elemento decorativo, ma un prezioso alleato nell’organizzazione degli ambienti.

Madia Pandora

Disegnata da Simone Micheli la madia Pandora è un vero e proprio inno all’eleganza. In questo complemento la materia si fonde con la creatività, dando vita a un connubio che incanta e sorprende. Le forme squadrate, ma al contempo leggere, di Pandora catturano lo sguardo trasmettendo un senso di armonia e proporzione. Realizzata con una struttura in materico, questa madia si distingue per la sua solidità e per la bellezza naturale della finitura effetto legno che conferisce calore e carattere all’ambiente. Si tratta di un pezzo unico nel suo genere, in grado di trasformare qualsiasi contesto abitativo in uno spazio affascinante, dove design e funzionalità sono in perfetto equilibrio.

Sistema Atlante

Per l’edizione 2024 del Salone del Mobile, Tomasella propone il sistema modulare Atlante che si presenta con molte novità che vanno ad arricchire questa collezione tra le più apprezzate dell’azienda: il nuovo sistema di boiserie, le diverse modularità per le basi e i pensili, e il nuovo elemento a parete per tv Shiro presentato con un sistema a led integrato.

Letto Gemini

Per la zona notte Tomasella presenta il nuovo letto Gemini dalle forme geometriche e lineari.

Gemini è un letto dalla doppia personalità: elegante quando si presenta all’interno dell’ambiente e confortevole quando viene utilizzato. La testiera è avvolta da due cuscini imbottiti che offrono un grande comfort. Il letto Gemini è infatti disponibile in molteplici rivestimenti, quali tessuti, ecopelli e pelli, per adattarsi a qualsiasi gusto. Così come per l’altezza del giroletto e dei piedini che Tomasella può personalizzare per ogni esigenza.

Libreria Raise

Raise è un progetto versatile studiato per adattarsi a qualsiasi esigenza quotidiana, in risposta ai cambiamenti di stile che vedono la libreria sempre più protagonista della zona giorno.

L’azienda Tomasella ha realizzato questo modello dinamico che evolve nelle sue funzionalità mantenendo un’estetica elegante. Raise può diventare infatti anche uno spazio per lavorare o per studiare grazie al piano scrittoio integrato alla struttura. Con l’aggiunta di una seduta si può creare facilmente un angolo home office perfettamente armonizzato con il resto dell’ambiente living.

Questa nuova libreria è caratterizzata da un design essenziale che si ispira agli anni ’70 con una visione contemporanea e moderna. Sulla struttura a muro sono fissati i ripiani, i moduli chiusi da ante e i cassetti perfetti per nascondere quello che non si vuole esibire e che rendono la libreria ancora più funzionale e ordinata. I ripiani di Raise si presentano con un bordo nero che trasferisce al modello un tocco di unicità: l’anima del materiale non viene nascosta ma valorizzata come gli oggetti e i libri esposti. Raise è disponibile in numerose finiture e dimensioni.

Sistema Time

La collezione Time, novità assoluta e disegnata da Rossi & Co, nasce dalla partnership con il gruppo svizzero SWISSKRONO AG e il suo materiale SWISSCDF concesso in esclusiva per i sistemi modulari, giorno e notte, a Tomasella per tutta l’Italia. SWISSCDF è un pannello di fibre estremamente compatto – da qui l’acronimo CDF (Compact Density Fibreboard). La sua straordinaria densità permette di lavorarlo su spessori ridotti rispetto ad un pannello tradizionale, lasciando visibile la sua anima di colore nero che può essere comunque decorata sui frontali mediante la nobilitazione dei pannelli, oppure lasciata libera di esprimere tutto il suo carattere grazie ad una lavorazione che esalta sia l’effetto fiamma del rovere sulla superficie, che l’autenticità del legno naturale presente all’interno del pannello. Un materiale innovativo che offre nuove possibilità estetiche e progettuali. Incisioni e decorazioni frontali e svariate lavorazioni sfruttano al meglio la caratteristica del pannello, creando in più punti giochi di profondità e contrasti cromatici.

Gruppo notte Replay

Replay si compone di elementi che possono essere sovrapposti e affiancati per creare combinazioni inedite. Volumi e geometrie, valorizzati da contrasti cromatici e materici si esprimono in questo gruppo notte: comò, settimanali, comodini e composizioni da personalizzare per arredare la camera da letto con un tocco di unicità. Le finiture materiche effetto legno, disponibili in molte essenze, si possono accostare a numerose combinazioni di vetro e laccature in una vasta gamma di tonalità.

La versatilità di Replay non conosce limiti e per la primavera 2024 si presenta in una veste rinnovata. Tra le nuove finiture della collezione è infatti disponibile anche il top in gres e in vetro graphic. Il gres conferisce a Replay un aspetto caldo, elegante e sofisticato, mentre il vetro graphic rappresenta la massima espressione di modernità e innovazione impreziosendo i modelli con un aspetto decorativo originale.

Cabina armadio Pratico

Pratico è una cabina armadio composta da boiserie personalizzabili in diverse finiture o grafiche stampate, sulle quali possono essere posizionate diverse soluzioni di attrezzature pensate per adattarsi a qualsiasi esigenza: cassettiere sospese o a terra, ripiani con Led o accessori estraibili.

Tomasella propone Pratico anche con un’isola attrezzata che si compone di cassetti, vani a giorno e piani di appoggio su entrambi i lati che permette di organizzare tutto al meglio. Il top della cassettiera isola in vetro fumé crea un ricercato effetto vedo-non vedo che permette di esporre accessori e altri oggetti senza metterli troppo in mostra. Una soluzione perfetta per tenere a vista le cose che si utilizzano di più e un dettaglio raffinato per completare lo stile dell’arredo. La cabina armadio Pratico è come una vera boutique in casa.