UNIQLO presenta la collezione Uniqlo/Ines De La Fressange Paris primavera/estate 2024. A interpretazione della filosofia del LifeWear di UNIQLO, la collezione celebra lo stile parigino casual di Ines de la Fressange, simbolo dello chic francese e icona di stile per le donne di tutto il mondo.

La collezione Primavera/Estate 2024 sarà la conclusione di una lunga sinergia creativa iniziata nel 2014, che nell’ultimo decennio ha saputo trasformare l’allure francese senza tempo in capi dallo stile universale, evocando la bellezza e la giocosità dello spirito femminile.

Questo capitolo finale mantiene la stessa atmosfera di sempre che, immutata dalla prima stagione e divenuta ormai parte integrante della filosofia Ines, crea il perfetto guardaroba per ogni donna.

Questa collezione è un ritorno all’abbigliamento essenziale in stile francese e riflette la propensione di Ines a creare capi che fanno sentire a proprio agio chi li indossa. Tute in denim leggero e cotone, per un effetto morbido al tatto. Le gonne in lino e cotone dalla silhouette vaporosa e le camicie classiche in cotone sono l’emblema dei capi senza tempo preferiti da Ines.

Ines de la Fressange ha commentato: “Questa è l’ultima collezione che realizzo con UNIQLO e penso sia molto bella. È una perfetta rappresentazione di tutto ciò che abbiamo realizzato insieme, ne sono molto orgogliosa e sono sicura che sarà molto apprezzata. Ho amato lavorare con UNIQLO negli ultimi 10 anni, perché mi ha permesso di raccontare il mio stile ‘casual elegante’ a milioni di donne in tutto il mondo. So che molte donne saranno deluse di non poter più trovare la collezione nei negozi e sul sito web. Per il futuro, sto lavorando a nuovi progetti e sarò felice di dare presto un rendez-vous alle donne che, come me, amano il Parisian Chic.”

Koji Yanai, Senior Executive Officer di Fast Retailing Group, ha commentato: “L’inizio della nostra collaborazione con Ines-san è stato un evento fatidico. Tutto è cominciato quando ho scoperto una frase in uno dei suoi libri o interviste in cui diceva ‘Uniqlo è il mio brand preferito’. La collaborazione è durata 10 anni ed è la più lunga nella storia di Uniqlo. Nel corso della nostra partnership, Ines-san ha continuato a esprimere un estro che rappresenta lo chic francese ed è sinonimo del suo stile personale, semplice e chic, ma che non dimentica mai di essere anche giocoso. Questo credo sia dovuto al suo stile di vita semplice e positivo: una persona intelligente, diretta e sempre sorridente. Sono certo che i nostri clienti apprezzeranno la nostra ultima collezione in collaborazione. Ines-san, grazie per questi meravigliosi 10 anni di lavoro insieme”.