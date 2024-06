La zona giorno si trasforma in un teatro multifunzionale della vita quotidiana grazie a tutti i sistemi modulari SpaceMakers di Zalf, concepiti per offrire massima libertà compositiva e adattabilità. Questo spazio, cuore pulsante di ogni casa, si evolve in un luogo di relax o di convivialità, in cui ogni elemento è pensato per rispondere alle diverse necessità di singoli individui o famiglie.

Le soluzioni progettate da Zalf si adattano con armonia a svariate configurazioni abitative, ottimizzando l’uso dello spazio e permettendo una personalizzazione degli ambienti. Oltre alle loro funzioni estetiche e contenitive, i sistemi modulari di Zalf si prestano anche alla divisione degli spazi, arricchendo ogni ambiente con un tocco di design contemporaneo e funzionale.

Freespace, il sistema componibile a spalla portante di Zalf, offre massima libertà espressiva. Consente di progettare composizioni a parete, a terra o sospese, e composizioni bifacciali. Attraverso i molteplici elementi che lo compongono, come ad esempio le nicchie e i moduli ad angolo, le configurazioni di Freespace sono molteplici, così come le finiture disponibili.

Per assolvere alle esigenze di contenimento della zona giorno si possono creare degli interessanti giochi di pieni e di vuoti con i contenitori SpaceMakers e i pannelli Modulor.

Nelle proposte di Zalf la flessibilità e la personalizzazione si uniscono per creare ambienti che riflettono l’identità e le esigenze di chi li vive, trasformando ogni zona giorno in una perfetta sinfonia di forma e funzionalità.