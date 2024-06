AQVAM SPA Powered by Beautick, la nuova Urban Spa di Park Hyatt

Park Hyatt Milano, l’esclusivo hotel cinque stelle lusso nel cuore di Milano, presenta AQVAM SPA powered by Beautick, la sua nuova urban spa concepita come un’oasi di puro relax nel centro della città, dedicata alla cura del corpo e della mente.

La Spa nasce sotto il segno di Beautick, brand Hair & Makeup fondato e diretto da Beppe D’Elia, visionario e rinomato hair-stylist di fama internazionale nonché protagonista e mente creativa del salone Beppe D’Elia Hair Jewellery, situato al primo piano dell’hotel, pensato per ospiti dell’hotel e per una clientela esterna.

Il salone offre un’ampia gamma di servizi per la cura dei capelli attraverso trattamenti personalizzati in un ambiente unico e sofisticato e, oltre a questo, comprende una collezione di gioielli pensati sia per l’uso quotidiano che per il red carpet o eventi celebrativi, realizzati in vermeil 18k con un’anima in argento.

L’urban spa e l’hair salon si pongono quindi come un unico, grande progetto, che unisce differenti sinergie per raggiungere un servizio di livello superiore che ha come focus il sodalizio tra bellezza e tecnologia avanzata. Partendo dal concetto di “Beautiful Now”, AQVAM SPA powered by Beautick si pone l’obiettivo di realizzare un’esperienza di trasformazione completa in pochi e veloci passi.

Un servizio pensato per una clientela dinamica e impegnata, che non vuole rinunciare al proprio benessere e alla cura del proprio corpo, all’interno di uno spazio in pieno centro, a due passi dal Duomo di Milano, in cui poter vivere un breve ma intenso momento di relax.

Gli ospiti dell’hotel potranno beneficiare di un accesso privilegiato alla spa e a tutti i suoi servizi esclusivi. Questa permette infatti di godere di un percorso di benessere completo senza dover uscire dall’hotel. Dal bagno turco rilassante alla jacuzzi con mosaico dorato, ogni dettaglio è pensato per offrire un’esperienza indimenticabile di relax e di raffinatezza. Inoltre, l’accesso alla palestra attrezzata con macchinari Technogym di ultima generazione, e alle cabine massaggi consente agli ospiti di mantenere il proprio regime di benessere e fitness durante il soggiorno o la notte.

AQVAM SPA powered by Beautick vede l’incontro tra bellezza e tecnologia con l’introduzione in prima assoluta di Endothermic Skin Technology, macchinari endotermici all’avanguardia nel campo del benessere e della bellezza. Con un’energia naturale e un approccio non invasivo, Endothermic si basa sull’emissione di infrarossi lontani che hanno un’azione vasodilatatrice e stimolano il metabolismo cellulare, migliorando la microcircolazione per combattere tutti gli inestetismi cutanei causati da cellulite e adipe localizzato.

Sono previsti cinque trattamenti, tre per il viso e due per il corpo, della durata di 30, 60 o 90 minuti: Jet Lag, Hydra Glow, Hydra Lift, Relax Dren Ritual, Slim Tonic Ritual.

Oltre alle tecnologie innovative dei macchinari endotermici, AQVAM SPA offre esclusivi trattamenti viso e corpo con i prodotti nati da un’esperienza decennale nel campo dell’estetica avanzata e del benessere, un progetto di cosmesi esclusivo, che studia principi attivi innovativi per ottenere risultati eccezionali fin dalle prime applicazioni.