Oro 24 carati e tartufo per un viso radioso all’Hotel Mignon Meran Park & Spa

È il trattamento più usato dalle facialist di Hollywood, un rituale di bellezza de luxe con una formula esclusiva che contiene oro 24K per una pelle radiosa, rigenerata e compatta con una straordinaria azione anti-aging. Maschere con foglia d’oro, sieri, creme… sono molte le celebrities che ne fanno uso. Per avere una pelle da red carpet, quindi, non resta che “cospargersi d’oro” regalandosi un facial da star.

All’Hotel Mignon Meran Park & Spa, oasi a 5 stelle di privacy e benessere nel cuore di Merano, tra i rituali signature c’è il trattamento viso lusso Soin Mille Lumière firmato Maria Galland che all’oro 24k abbina anche un altro ingrediente prezioso, il tartufo.

Grazie a un complesso di principi attivi che agiscono in sinergia per sublimare la pelle e rafforzarne l’elasticità, questa speciale formula skincare a base di tartufo, oro a 24 carati, peptidi antietà e un attivatore cellulare (che è stato anche insignito di un premio) stimola la rigenerazione cellulare e la produzione di collagene, bilancia il ph, riduce le rughe, reidrata e leviga la pelle regalando al viso una nuova luminosità e fermezza. Così, carnagione spenta, imperfezioni e segni del tempo non saranno più un problema.

Un trattamento di bellezza intensivo che si aggiunge alle tante offerte del menù spa, con rituali viso e corpo che sfruttano le proprietà dei prodotti di montagna – miele, fieno, erbe alpine, mele, uva, oli essenziali, arnica, pino – per detossinare, purificare, modellare, sciogliere le tensioni e alleviare i dolori, e programmi wellness & beauty personalizzati per ritrovare l’armonia interiore, il sorriso e la forma fisica.

Non solo: all’interno della meravigliosa Spa di 2.000 mq ci si può rilassare scegliendo tra tantissimi tipi di sauna (Bamboo Hyperthermae, Sauna 4 stagioni, Mediterranean Parcour, grotta Glacier Ice, solo per citarne alcune), bagni di vapore, piscina coperta con passaggio a quella esterna (entrambe a 30°), Whirpool, spiaggia di ghiaia con lettini, vasca Kneipp, Aromarium (un bagno turco agli aromi con proprietà disintossicanti e rilassanti), e sudario romano secco (per facilitare l’eliminazione delle tossine e contrastare emicrania, dolori reumatici).

Per offrire un percorso wellness completo che si prenda cura anche della salute del corpo (e dell’anima), l’Hotel Mignon Meran Park & Spa ha avviato una collaborazione con il vicino Centro della Salute St.Josef. A pochi passi dall’hotel un team di medici esperti, infermieri e terapeuti sono a disposizione per check up e servizi di medicina generale con speciali pacchetti di prevenzione, screening, controllo di cartelle cliniche e referti radiologici.

Dalla fisioterapia ai consigli del nutrizionista, dai percorsi di riabilitazione alle indagini diagnostiche, dai colloqui con lo psicologo alla terapia del dolore, qui la salute è al primo posto. Un servizio d’eccellenza per gli ospiti dell’hotel che possono quindi sfruttare la vacanza benessere per un check up a 360°.