La nuova dimensione Living di Giorgetti

Frutto della collaborazione con progettisti internazionali, le proposte Giorgetti per la zona living abbracciano nuovi linguaggi e influenze in un viaggio immaginario da Est a Ovest. Ogni prodotto è un capolavoro di artigianalità, dove la tradizione del Made in Italy si unisce all’innovazione tecnologica e a una visione cosmopolita.

La collezione trasforma così il living in un luogo che risponde ai bisogni contemporanei, ideale per momenti di relax e incontro, attraverso materiali pregiati e dettagli curati elevano l’ambiente, riflettendo un’estetica atemporale. La palette cromatica, arricchita da tonalità calde, legni pregiati e marmi dalle venture preziose, si combina con accenti freschi e moderni, donando al living una nuova dimensione di eleganza.

DELPHI, cassettiera Design by Carlo Colombo

Carlo Colombo continua la collaborazione con Giorgetti, creando prodotti che uniscono comfort, stile e funzionalità.

La nuova collezione di contenitori DELPHIrisponde alle esigenze di contenimento degli ambienti giorno e notte, interpretando gli spazi domestici come multifunzionali e su misura.

La forma monolitica della cassettiera in noce Canaletto rivela una forte personalità nei frontali ondulati e nei tagli verticali delle cuciture o dei profili metallici, con vani chiusi e a giorno.

Una lavorazione che rappresenta la maestria produttiva di Giorgetti, con attenzione ai dettagli, conoscenza dei materiali, precisione tecnologica ed estetica.

HIKARI, credenza Design by HBA-Hirsch Bedner Associates

Volumi e trasparenze, giochi di luci, ombre e prospettive caratterizzano la credenza HIKARI disegnata da HBA – Hirsch Bedner Associates, leader nell’hospitality design dal 1965.

Hikari è un progetto all’insegna della versatilità, che combina funzione contenitiva ed espositiva. Credenza e vetrina, è un cabinet of curiosities per mostrare collezioni, oggetti cari e sculture preziose, raccontando le proprie passioni.

Una collezione che esprime la grande sensibilità materica di Giorgetti, esemplificata dal top in vetro ricotto, retro-stampato, sfumato e temprato con un effetto increspato.

GHIBLIM, tavolino Design by Forma77

Il tavolino GHIBLIM di Forma77 è frutto di una sapiente combinazione di materiali, finiture e prospettive.

Un complemento dal segno unico che attraverso l’accostamento apparentemente semplice di materie prime diverse ne esalta superfici, texture e colori.

La sua geometria si sviluppa su due livelli e trova la massima forza espressiva attraverso abbinamenti inaspettati che ne valorizzano la struttura architettonica.

Il risultato è un manufatto apparentemente simmetrico che cambia prospettiva, creando un effetto di sospensione del piano.

CHANTERELLE, tavolini Design by Tollgard&Castellani

Ideali accanto al divano o al centro del living, i tavolini tondi CHANTERELLE disegnati da Tollgard&Castellani evocano la silhouette dei funghi e degli alberi.

Dalla base in pelle si sviluppano tre gambe e la cornice del piano in metallo verniciato pewter con cover in frassino, mentre l’ampio top è in vetro fumè. Un equilibrio che trasmette leggerezza visiva.

Disponibili in tre misure e altezze, i tavolini Chanterelle possono essere usati singolarmente o in abbinamento per arredare liberamente lo spazio domestico.

KIRANAMI, paravento Design by HBA-Hirsch Bedner Associates

Nasce KIRANAMI di HBA, il nuovo paravento di Giorgetti con grande impatto scultoreo. Luce, ombra e prospettiva sono l’alfabeto progettuale di questo separé che unisce visione poetica e rigore.

La struttura in alluminio verniciato pewter ha tre pannelli curvati che creano un movimento a onda, con decoro alternato di tessere in frassino o pelle di diverse larghezze. La struttura sottile genera una superficie tridimensionale enfatizzata dal contrasto tra i materiali.

Kiranami racconta la capacità di Giorgetti di lavorare materiali preziosi integrando processi moderni e sapienza manuale, creando un prodotto che definisce gli spazi in modo unico.