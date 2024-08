AURA: le nuove sneakers di Themoirè realizzate in kapok e cotone organico

Themoirè, il marchio milanese di borse vegane 100% Made in Italy riconosciuto a livello internazionale per i forti valori di responsabilità ambientale e sociale, in occasione dell’Earth Day ha lanciato le sneakers AURA.

Ispirate alla Dea del vento nella mitologia greca, le calzature sono realizzate in kapok, tessuto cellulosico naturale, e cotone organico, con una particolare suola esterna con flakes di gomma riciclata.

L’attenzione sul concetto di creatività responsabile e continua ricerca in termini di soluzioni innovative, porta il Brand a impiegare costantemente materiali green ottenuti nel pieno rispetto della natura. Il kapok è infatti una fibra estremamente leggera e liscia ricavata dai frutti dell’albero della Ciba, pianta originaria delle foreste pluviali dell’America del Sud, dell’Africa occidentale e dell’Asia sud-orientale. È inoltre un materiale biodegradabile che rende la tomaia traspirante e allo stesso tempo idrorepellente. Il cotone organico invece – noto per la sua morbidezza e resistenza – proviene da coltivazioni che utilizzano pratiche agricole sostenibili e senza l’uso di sostanze chimiche sintetiche, riducendo così l’impatto ambientale sulla terra.

“Il Kapok si aggiunge ai prodotti responsabili e naturali che già utilizziamo nella realizzazione delle borse e di tutte le nostre collezioni. Queste calzature sono ispirate dalla natura e sono nate con lo scopo di creare scarpe di alta qualità, vegane e responsabili. Ogni impronta che lasciamo deve essere un piccolo passo avanti con la certezza di contribuire a creare un pianeta più verde per la prossima generazione. Siamo certi che ogni singola azione possa fare la differenza” affermano i Direttori Creativi e Co-Fondatori Francesca Monaco e Salar Bicheranloo.

La nuova calzatura sporty-chic è stata ideata e sviluppata nella sua sinuosità e morbidezza per riprendere le forme e il comfort che hanno da sempre caratterizzato le borse Themoirè.

La sneaker AURA vanta una lavorazione “punto tappeto”, una tecnica molto ricercata che permette di realizzare ricami tridimensionali e morbidi al tatto dando un look and feel più fresco e contemporaneo rispetto ad una sneaker classica.

Elemento distintivo è il nuovo logo in rilievo, identificato dalla T e dalla M nella forma delle lettere utilizzate al tempo dell’Antica Grecia. Inoltre la tomaia è caratterizzata dalla totale mancanza di elementi metallici e l’utilizzo di lacci imbottiti.

Il design pulito delle calzature si riflette anche nelle 3 varianti colore selezionate da Themoirè, che prevedono abbinamenti cromatici leggeri e ispirati alle nuances della natura. Il bianco si accosta così al taupe, al salvia nella declinazione Aura White/Sage e infine la versione con l’arancione.

Con le nuove sneakers AURA e l’intera collezione Spring-Summer 2024, Themoirè invita ad agire in maniera più rispettosa e meno invasiva sull’ambiente e sulle risorse naturali attraverso l’utilizzo di materiali innovativi e consolida il suo impegno a lungo termine verso la responsabilità ambientale e sociale.

Come per ogni prodotto, anche con l’acquisto di ogni calzatura Aura viene piantato un albero nella foresta creata da Themoirè, attraverso la piattaforma TreeNation contribuendo alla preservazione delle biodiversità, all’educazione e conservazione ambientale e alla riduzione della povertà attraverso l’agro-forestazione.