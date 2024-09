Dieci anni di “emozioni a parete” per WallPepper®/Group

Il brand milanese di carte da parati ha festeggiato i suoi ‘primi’ dieci anni, dieci anni di esplorazioni tecniche e artistiche che hanno portato alla realizzazione di rivestimenti di altissima qualità, prodotti su misura, con materiali naturali, eco-compatibili e certificati. Grazie a immagini straordinarie che definiscono oggi una proposta di oltre 800 grafiche, a cui si aggiungono i progetti interamente custom, realizzabili in qualsiasi materiale a catalogo, WallPepper®/Group ha rivoluzionato il mondo della decorazione d’interni rendendo concreta la possibilità di trasformare qualsiasi ambiente.

Il catalogo 2024, frutto della creatività di artisti internazionali e del Creative Team WallPepper®/Group diventa, così, un volume evocativo di questi ‘primi’ dieci anni del brand. Per celebrare questo speciale anniversario, oltre alle nuove (100) grafiche ‘raccontate’ in questa edizione, WallPepper®/Group ha realizzato la Collezione 10 Years: una selezione di immagini uniche ed esclusive nate della collaborazione con dieci tra gli artisti più affezionati al marchio che sono stati chiamati a interpretare l’universo di significati che, secondo loro, esprime al meglio l’essenza di WallPepper®/Group. Giocando con l’identità grafica, il logo e i suoi colori distintivi, gli artisti hanno, così, creato opere straordinarie che sono vere e proprie citazioni visive del brand stesso.

Design, creatività e innovazione, insieme a una costante e crescente attenzione alla personalizzazione, sono gli elementi che in questi dieci anni hanno fatto – e continueranno a fare – delle carte da parati WallPepper®/Group opere decorative di alto valore estetico e tecnico.

Questo anniversario rappresenta non solo un primo e importante traguardo per il brand, ma un momento di crescita aziendale: il fondatore Diego Locatelli passa il testimone ad Alessandro Locatelli, ora direttore WallPepper®/Group. Un cambio generazionale che porta con sé un nuovo set di visioni e strategie per guidare il marchio e la decorazione d’interni verso il futuro, con la passione che da sempre contraddistingue questa giovane e dinamica realtà. WallPepper®/Group vanta, inoltre, oggi un team internazionale, con risorse provenienti da tutto il mondo, e con una forte componente femminile, segnale sicuramente di forza e apertura verso nuove prospettive e idee.