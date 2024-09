Maison Guerlain inaugura un nuovo capitolo della storia dell’iconico rossetto Rouge G

A 15 anni dal lancio (avvenuto nel 2009) questo accessorio di bellezza, disegnato dal gioielliere Lorenz Bäumer per Guerlain, suscitò grande interesse e nel 2018 diventò il primo rossetto personalizzabile infinite volte grazie alle sue cover gioiello, reinterpretate in ogni stagione con colorate edizioni limitate.

Nel 2024, sotto la guida creativa di Violette, Guerlain Make-up Creative Director, Rouge G viene reinventato in una nuova versione ultra-performante in 40 shades e due finish satin e velvet matte, abbinabili a una selezione di 9 cover, che esaltano il know-how della Maison.

La nuova formula, caratterizzata all’89% da base skincare, è stata sviluppata esclusivamente con cere di origine naturale e con estratto di olio di giglio. Quest’ultimo, abbinato all’olio di mandorle dolci, ha proprietà leviganti, idratanti e rimpolpanti.

La rinascita di Rouge G non sarebbe potuta avvenire senza la trasformazione dell’iconica cover del rossetto gioiello, progettata per essere riutilizzata, custodita e tramandata nel tempo. L’argento viene sostituito con l’oro, omaggio all’importanza di questo metallo nelle creazioni Guerlain, mentre il design a doppio specchio si rinnova con linee più essenziali, mantenendo l’esclusiva possibilità di personalizzazione con un’incisione. Questa lussuosa reinterpretazione è stata anche eco-progettata: il peso della cover gioiello è stato ridotto del 19% e il processo di produzione è stato ottimizzato, consentendo una riduzione del 30% delle emissioni di CO 2 .

A completare la rivoluzione di Rouge G, Guerlain presenta anche Contour G: 6 matite labbra a lunga tenuta da abbinare ai rossetti Guerlain per sfruttarne al massimo la tenuta.

Non solo: Maison Guerlain celebra il rilancio dell’iconico rossetto gioiello Rouge G con la personalizzazione di un’edicola a Milano in Corso Garibaldi 83. Dal 16 al 22 Settembre, in concomitanza con la Milan Fashion Week, Rouge G è protagonista di un’experience personalizzata nel cuore di Milano: Rouge G Rendez-vous. Fedele allo stile parigino elegante e all’avanguardia, l’edicola dà la possibilità agli ospiti di immergersi nel mondo degli iconici rossetti gioiello firmati Guerlain e di esplorare le nuove shade e cover Rouge G.

Per i consumatori, su appuntamento (prenotabile al seguente link https://www.guerlain.com/it/itit/c/Rouge-G-event.html), è possibile vivere l’esperienza di un Rouge G Flash Make-up, durante il quale i Guerlain Experts guideranno alla scoperta delle novità Rouge G e delle tips di applicazione per personalizzare e rendere unico il proprio stile.

Inoltre, per rendere ancora più speciale questa celebrazione, è stato realizzato un esclusivo magazine Guerlain Rouge G Rendez-vous, che celebra l’heritage del rossetto Rouge G, dalle sue origini alle ultime novità.

Arricchito da visual storici e contemporanei e inedite illustrazioni dell’artista inglese Paul Thurlby, sarà omaggiato a tutti gli iscritti all’experience, accompagnato da esclusive tote bag Rouge G Guerlain.