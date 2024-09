Cantori al Decorex 2024 con una proposta di finiture sempre uniche

Cantori, marchio leader nell’arredamento Made in Italy, sarà presente alla prestigiosa fiera Decorex di Londra che si terrà dal 6 al 9 ottobre. Questo evento, rinomato a livello internazionale per il design e l’arredamento di interni di alta gamma, sarà l’occasione per presentare le sue ultime creazioni, tra cui il divano Cloud, i tavolini Atenae, la lampada Circe e gli specchi Willow.

Le novità di prodotto, e le loro possibili personalizzazioni, sono presentate con materiali e finiture che raccontano la maestria dell’artigianato marchigiano.

Ogni pezzo Cantori è infatti il risultato di una fusione tra innovazione, design e tradizione, e riflette l’impegno dell’azienda nel creare ambienti completi, dai mobili ai complementi d’arredo e gli accessori, seguendo le esigenze di ogni cliente e progetto. I prodotti Cantori sono testimoni della capacità di trasformare qualsiasi spazio in un ambiente sofisticato e armonioso mostrando la versatilità nelle finiture e l’attenzione ai dettagli che caratterizzano il brand.

L’azienda è attiva nell’ambito residenziale, contract e yachting con delle collezioni di prodotti di alta gamma creati per adattarsi sia a situazioni indoor che outdoor, anche grazie a un alto livello di personalizzazione.

La partecipazione al Decorex di Londra è una pietra miliare per Cantori, che continua a espandere la sua presenza nei mercati internazionali, promuovendo l’eccellenza del design italiano nel mondo e invitando giornalisti, designer, architetti e appassionati di arredamento ad apprezzare le sue proposte.