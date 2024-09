Dal 24 settembre al 19 ottobre 2024, negli spazi della sua sede milanese, Cadogan Gallery presenta Under Nine Moons, prima mostra a Milano dell’artista belga Laurence Leenaert, che presenterà una serie di nuove opere.

I lavori in esposizione, che rappresentano una novità nella produzione dell’artista in quanto caratterizzati da maggior minimalismo, sono realizzati con argilla e pigmenti naturali e vengono lasciati asciugare sotto il sole del Marocco. Combinando colori, materiali e forme, l’artista come in un miraggio riprende il paesaggio del deserto di Marrakech, luogo di pace e armonia lontano dalle città, in cui palme, muri rosa, architetture stratificate e luce calda diventano elementi quasi tattili all’interno delle opere.

Trasferitasi in Marocco nel 2015, Leenaert attinge dal contesto ispirazioni visive, materiali e culturali per la creazione di opere in cui emerge anche il suo vissuto. Trovando libertà nell’atemporalità della città, e nell’intercambiabilità degli elementi, l’artista lavora in modo fluido e spontaneo.