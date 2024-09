Milano capitale della bellezza alla Beauty Week

Dal 25 al 29 settembre c’è la Milano Beauty Week che trasforma il capoluogo lombardo nella capitale della bellezza per il terzo anno consecutivo. Gli eventi gratuiti sono tanti, pronti a coinvolgere non solo esperti e addetti ai lavori, ma chiunque si riconosca lo status di beautyhaolic.

Nella speciale settimana dedicata alla cultura della bellezza e del benessere, infatti, sarà impossibile non lasciarsi travolgere dalle tante experience a tema cosmetico. Per esempio, lasciarsi travolgere salendo sul Beauty Tram, spazio itinerante pronto a circolare nel centro di Milano. A bordo di un veicolo storico, per le skincare addicted la destinazione è quella che conduce alla perfetta beauty routine antiage.

Il 28 e 29 settembre tutti a bordo del Beauty Tram Cosmetici Magistrali, brand che da sempre pone al centro la salute e la bellezza della pelle con la proposta di prodotti efficaci, frutto di rigorosa ricerca scientifica e di pluriennale esperienza nel campo dermatologico. Per capire qual è la maniera giusta per contrastare l’invecchiamento cutaneo, all’interno del Beauty Tram si effettueranno skin check per analizzare lo stato della pelle: attraverso l’uso di un innovativo dermo-analizzatore e una consulenza personalizzata si tornerà a casa con un bagaglio di dritte e consigli per la routine di bellezza più indicata alle esigenze di ognuno.

Inoltre grazie al Tester Bar sarà possibile scoprire come la dermatologia si unisce alla sensorialità, provando le texture dei prodotti per individuare quella che può vestire al meglio la pelle di ognuno. Last but not least, pensare di scendere senza un regalo non è un’opzione. Gifting sample e gadget aspettano chiunque si imbarchi in questa avventura lunga due fermate.