The Estée Lauder Companies a sostegno di Fondazione AIRC

Anche quest’anno, dopo oltre 30 anni, sta per prendere l’avvio la Campagna che sta più a cuore ad Estée Lauder: la Breast Cancer Campaign. Gli sforzi e la dedizione di medici e ricercatori hanno portato grandi progressi ed incoraggianti risultati: dalla fine degli anni ’80, grazie alla diagnosi precoce e al miglioramento delle terapie, i tassi di mortalità causata dal tumore al seno sono costantemente diminuiti.

Evelyn H. Lauder ha fatto la differenza: con l’iconico Nastro Rosa, dal 1992 la Campagna unisce e ispira le persone in tutto il mondo con l’obiettivo di sconfiggere questa malattia. L’avvio ufficiale della Campagna è stato il 1° ottobre: oltre al tradizionale evento istituzionale, la cena di Gala, che si terrà il 10 ottobre a Palazzo Serbelloni a Milano, quest’anno la Breast Cancer Campaign si arricchirà di una nuova iniziativa, una beauty Masterclass aperta al pubblico e tenuta da un Pro Make-up artist.

Madrina della Breast Cancer Campaign 2024 è Francesca Chillemi: nota al grande pubblico per le sue innumerevoli presenze in produzioni televisive e cinematografiche, che cita: “Sono fiera di indossare questo iconico nastro rosa per tenere alta l’attenzione e ricordare a tutte le donne il ruolo fondamentale che ha la prevenzione in questa Lotta. Dobbiamo sostenere con fiducia il lavoro delle ricercatrici e dei ricercatori AIRC impegnati a trovare le giuste risposte e le cure più efficaci”.

Il Gruppo The Estée Lauder Companies a sostegno della ricerca sul cancro

Nel 1992 troppe donne morivano di tumore al seno ed erano ancora in pochi a parlarne: Evelyn H. Lauder ebbe la straordinaria intuizione di creare un simbolo, il Nastro Rosa, da indossare con orgoglio per aumentare conoscenza e consapevolezza e per contribuire a sostenere la ricerca scientifica e la formazione medica contro questa patologia. In questi anni, la sua intuizione è diventata una mobilitazione mondiale che ha fatto del Nastro Rosa il simbolo della salute del seno e che ogni anno, nel mese di ottobre, riunisce le filiali di The Estée Lauder Companies in più di 60 Paesi con l’obiettivo di rendere il tumore al seno sempre più curabile.

L’impegno dei sostenitori della Campagna è stato fondamentale per ottenere progressi nella ricerca scientifica e ha arricchito la speranza non solo nelle pazienti ma anche nei milioni di persone annualmente coinvolte, anche indirettamente, in una diagnosi di tumore al seno. In oltre 30 anni, durante la Breast Cancer Campaign, The Estée Lauder Companies ha distribuito più di 200 milioni di Nastri Rosa, e sono state accese più di 1.000 luci in onore delle persone colpite da questa malattia. Sono stati raccolti oltre 131 milioni di dollari – interamente investiti nella ricerca, nella formazione e nell’assistenza medica – sostenendo più di 60 organizzazioni impegnate nella lotta contro il tumore al seno e circa 50.000 dipendenti in tutto il mondo si sono mobilitati a sostegno di questa Campagna.

The Estée Lauder Companies Italia, sosterrà l’attività della Fondazione AIRC devolvendo alla stessa la somma complessiva di 90.000,00 euro (non legata o condizionata alla vendita di alcuno dei prodotti sotto elencati) per il finanziamento di progetti di ricerca sul tumore al seno. A tale importo verrò aggiunto il ricavato delle iscrizioni alla beauty Masterclass menzionata prima. La donazione sarà accompagnata da un’intensa attività di comunicazione e sensibilizzazione.

I prodotti aderenti all’iniziativa, il cui ricavato anche in parte non sarà oggetto di devoluzione economica ma solo di veicolazione della comunicazione dell’iniziativa di quest’anno, sono i seguenti:

ESTEE LAUDER Advanced Night Repair Syncronized Multi-Recovery Complex

Con l’esclusiva rivoluzionaria tecnologia ChronoluxTM Power Signal, ispirata alla scienza dell’epigenetica, il siero Advanced Night Repair supporta la riparazione naturale della pelle in modo più efficace e aiuta ad aumentare la sua naturale capacità di rinnovamento di nuove cellule e la produzione di collagene, rendendola più compatta. Advanced Night Repair si assorbe rapidamente e agisce per ridurre l’aspetto di molteplici segni dell’invecchiamento, aiutando a proteggere la pelle dalle aggressioni ambientali. L’azione di 7 sieri in 1: idrata, rassoda, uniforma, rinforza, distende le linee, dona radiosità, anti-ossidante.

LA MER The Lip Balm

Balsamo labbra che si avvale della presenza di una elevata concentrazione di Miracle Broth unito ad ingredienti mirati quali Lip Lipid Complex, un esclusivo complesso brevettato che aiuta ad infondere idratazione alle labbra, lasciandole morbide, levigate e con una sensazione di benessere e che aiuta a rafforzarne la sottile barriera di idratazione, e a mantenere la naturale idratazione delle labbra e l’aggiunta di Menta aiuta a lenire i “malesseri” delle labbra donando una piacevole e benefica freschezza.

ORIGINS GINZING ULTRA-HYDRATING ENERGY BOOSTING CREAM

Una crema dalla texture ricca che dona alla pelle fino a 72 ore di idratazione. Un idratante straordinario dalle proprietà energizzanti perché contiene caffeina derivante dai semi di caffè insieme a Ginseng e Niacinamide che aiutano a rinfrescare, rivitalizzare e illuminare la pelle per un effetto “glow” naturale. Formulata con tecnologia Hydra Hug™ aiuta a mantenere la pelle profondamente idratata, rafforzando la barriera cutanea.

CLINIQUE MOISTURE SURGE™ 100-HOUR AUTO-REPLENISHING HYDRATOR

II nostro idratante più amato Moisture Surge™100h in una limited edition per il mese dedicato alla lotta contro il tumore al seno. Crema dalla texture in gel ed oil-free, contiene biofermento di aloe + HA complex, penetra in profondità fino a 10 strati, per 100 ore di idratazione continua. Contiene Acido Ialuronico che aiuta a mantenere l’idratazione della pelle e vitamina C – E che la proteggono dai microaggressori ambientali. Inoltre, grazie alla tecnologia Auto-Replenishing che utilizza l’acqua di Aloe e Caffeina attivi, la pelle si reidrata continuamente. In soli 3 secondi la pelle appare idratata, rimpolpata e lenita.

CLINIQUE DRAMATICALLY DIFFERENT MOISTURIZING LOTION (Limited Edition esclusiva La Rinascente e Online)

Dramatically Different Moisturizing Lotion in una limited edition per il mese dedicato alla prevenzione contro il tumore al seno. Formula dalla texture setosa, super idratante, dona luminosità alla pelle rinforzandola e nutrendola in profondità. Ingredienti come l’estratto di orzo e l’estratto di cetriolo contenuti all’interno della formula agiscono per rafforzare la barriera cutanea mentre l’acido ialuronico aiuta a mantenere i livelli di idratazione della pelle.

DARPHIN INTRAL SOOTHING & FORTIFYING INTENSIVE SERUM

Siero specifico studiato per lenire le irritazioni e rinforzare la pelle. Arricchito con un fermento postbiotico lenitivo e Vitamina B5, aiuta a contrastare rossori e irritazioni, per una pelle dall’aspetto più equilibrato. L’estratto di Alga, stimola la filaggrina, proteina di difesa della pelle. In occasione del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, Intral Soothing & Fortifying Serum in un packaging speciale in edizione limitata.

BOBBI BROWN – Proud to be Pink – Crushed Oil-Infused Gloss Duo

Powerful Pinks Crushed Oil-Infused Gloss Duo in Edizione Limitata contiene una coppia di lucidalabbra che donano alle labbra massimo comfort e lucentezza, infusi con una miscela di oli botanici ricchi di sostanze nutritive. Il tutto racchiuso in un esclusivo packaging in edizione limitata ispirata all’iconico nastro rosa, in onore del mese dedicato alla consapevolezza e alla prevenzione del tumore al seno.